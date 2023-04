O currículo do candidato é um documento que precisa ser direcionado para que seja resolutivo dentro da necessidade do mercado atual. Uma vez que é necessário considerar que o mercado busca profissionais capacitados, resilientes, objetivos e organizados.

Dicas de organização e assertividade para construir o seu currículo profissional

A elaboração do seu currículo transmite uma mensagem importante para o profissional que está realizando a triagem.

Portanto, é necessário prezar pela organização do seu documento e também pela cronologia inversa das informações. Um currículo visualmente confuso, tende a ser descartado durante o processo de análise.

Direcione suas habilidades de forma orgânica

Portanto, para receber o convite para uma entrevista de emprego que seja de seu real interesse, o seu currículo precisa funcionar como uma espécie de vitrine de suas qualidades e competências.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais de maneira sucinta e evite informar números de documentos ou dados de filiação, por exemplo.

Evite informar um endereço de e-mail que contenha palavras pejorativas ou termos que prejudiquem sua imagem profissional.

Objetivo: destaque o cargo pretendido, nível hierárquico e área de atuação

O seu objetivo pode ser concreto, considerando hierarquia, cargo e área de atuação. Por exemplo: auxiliar de vendas; analista de faturamento; assistente de qualidade; gerente de logística etc.

Destaque sua experiência profissional de forma resumida

É muito importante que a descrição de sua carreira profissional seja feita de maneira resolutiva. Lembre-se de que não é viável que o seu currículo contenha uma narrativa concreta, já que isso pode torná-lo confuso.

Faça pequenos apontamentos no que tange às experiências vivenciadas e destaque o crescimento de carreira e outros pontos relevantes.



Não deixe de informar o nome das empresas nas quais trabalhou e o seu respectivo período de atuação em cada uma delas.

Escolaridade: informe cursos em andamento e cursos concluídos

Seja objetivo também ao descrever a sua trajetória acadêmica, considerando cursos em andamento e cursos concluídos.

Além disso, não deixe de atualizar o status de cursos trancados. É importante informar o nome da instituição de ensino e o período estudado, ou a previsão de término do curso atual, se for o caso.

Atualize o seu perfil profissional na internet

A atualização do seu perfil nas redes profissionais é uma necessidade na dinâmica do mercado atual. Por isso, atualize o seu currículo em todas as plataformas nas quais estiver disponível e direcione o seu perfil de maneira objetiva dentro do mercado de trabalho na era digital.