Dicas Inabaláveis para Maximizar as Chances de Ganhar na Loteria.

Quem nunca sonhou em ganhar na loteria e nunca mais ter que trabalhar? Com certeza essa é uma das maiores fantasias de qualquer pessoa na Terra. Por isso, a cada concurso, especialmente com o prêmio acumulado, todos correm para fazer suas apostas na loteria, ou mesmo pela Internet. O objetivo? Ficar tão rico que será possível finalmente investir o dinheiro no futuro.

Ganhou? Evite sair espalhando a notícia

Se você ganhar na loteria, especialmente com o primeiro prêmio, independente do concurso que for, não saia espalhando a notícia. E menos ainda se tiver ganhado um valor considerável, por exemplo, na Mega Sena acumulada.

Dizer para todo mundo que você foi premiado não tem muitos aspectos positivos, mas, em contrapartida, pode trazer diversos aspectos negativos. Isso ocorre principalmente se você o fizer sem ter tempo para refletir antes, agindo por impulso.

Imagine que nunca se sabe o que o outro está sentindo. Muitos dos que souberem podem realmente ficar feliz com a sua felicidade, com a sua sorte. Contudo, é possível que você também esteja causando um abismo entre aqueles que não foram tão afortunados. Assim, lembre-se sempre: a inveja nunca é boa.

Por outro lado, é fácil para muitos de seus amigos pensar que sua vida está resolvida, mesmo que você tenha certeza de que não está. É possível também encontrar pelo caminho os que sentirão que você é obrigado a ajudá-los financeiramente só pelo fato de se conhecerem.

Ah, e não se pode esquecer das instituições financeiras, dos consultores particulares e outros profissionais que baterão à sua porta. Serão muitas ofertas de soluções mágicas para o dinheiro que acabou de receber da loteria.

5 dicas de investimentos ao se ganhar na loteria

Os grandes prêmios acumulados, que são anunciados em grandes quantias, em milhões de reais, não são as únicas formas de ganhar na loteria. Ao longo do ano, dependendo do concurso, são feitos sorteios que rendem bons prêmios.

Seja na Lotofácil, na Timemania, na Mega Sena, na Quina e em todas as outras loterias, as possibilidades muitas vezes ficam esquecidas. Mas, por que? Porque as pessoas focam apenas nas cifras maiores, mais “pompudas”.

Entretanto, independente da quantia que se ganha, o que fazer com o valor do prêmio? Em que gastar ou investir esse dinheiro extra? Antes de mais nada, parabéns, seja por ter realmente ganhado ou por apenas pensar positivo!

Para ajudar a pensar no que fazer com a bolada, abaixo estão algumas dicas para investir bem seus lucros. Claro que uma ou mais opções poderão ser escolhidas, segundo sua realidade de vida e financeira, mas todos são investimentos rentáveis, bem como inteligentes a se fazer.

1.Viajar e conhecer o mundo



Conhecer novas culturas, entender como é a vida nos lugares mais exóticos ou até mesmo passar alguns dias entrando e saindo do aeroporto. Mas é claro que você não gastará toda a sua fortuna em viagens e futilidades, mas uma parte do dinheiro deve ser investida nessa questão.

Espere a pandemia passar para finalmente dar o ar da graça onde você sempre sonhou. Afinal, não adianta ganhar um prêmio grande, ter muito dinheiro e não poder aproveitá-lo para descansar a mente e o corpo. As energias serão renovadas e a cabeça ficará mais “fresca” para pensar em outras formas de investimento.

2.Compra de casa, investimento garantido

Ter dinheiro suficiente para pagar a entrada de um financiamento tornou-se praticamente um luxo. Pois, ainda mais depois da pandemia, a maioria das pessoas não pode arcar com os custos devido à redução nos salários.

Mas, e se de repente você se encontrar com muito dinheiro nas mãos e não quiser esbanjar? O negócio mais certo é comprar mesmo uma casa própria. Este é um dos melhores investimentos para o futuro, pois a qualquer momento é possível vender o bem, recebendo todo, senão parte do dinheiro de volta.

3.Ganhar na loteria para comprar um carro com tecnologia ecológica

É impossível ganhar na loteria e não querer comprar um meio de transporte. Mesmo que o apostador sortudo não seja um motorista, certamente ele vai querer investir uma parcela do dinheiro em um meio de transporte.

Assim, deve-se atentar para o fato de que as energias renováveis são completamente o futuro dos próximos anos. Entretanto, os carros e motos com tecnologia ecológica ou elétrica ainda não estão disponíveis para todos os tamanhos de bolso.

Mas é graças a este tipo de veículo que se pode ir a qualquer lugar sem restrições e ecologicamente. É um investimento que, a princípio, cuida do meio ambiente, é econômico e será rentável de diversas formas.

4.Dê a si mesmo um pequeno capricho

Pode ser também que nenhuma ideia seja coerente ao seu entendimento. Talvez você não queira ter imóveis em seu nome ou você seja um dos sortudos que já tem tudo mencionado acima.

Se sim, aproveite a oportunidade para gastar o que ganhar na loteria em alguma coisa que você sempre quis ter. Aproveite para ter um dia exclusivo, indo às compras e encontrando algo que o lembre de que foi um sortudo da loteria.

5.Economize o máximo possível e muito mais ao ganhar na loteria

Você não quer gastar o dinheiro em nada? Pois, você é mais um daqueles que estão sempre pensando “o que vai acontecer amanhã”? Então, o que se pode fazer é colocar tudo em um fundo de investimento ou em uma conta bancária.

Desta forma, você terá a certeza de ter uma reserva de dinheiro para o caso de uma emergência, trabalho ou qualquer outro contratempo na vida. Essa é a intenção ao se conquistar qualquer tipo de dinheiro extra: quitar as dívidas e ter uma reserva para o futuro, senão, de que adianta ganhar na loteria?