Para direcionar suas finanças pessoais dentro da internet, é necessário que tenha cuidado com golpes e fraudes. Confira algumas dicas para elevar a sua segurança na internet e direcionar o seu planejamento financeiro!

Dicas para proteger suas finanças pessoais contra golpes na internet

Na era digital, utiliza-se cartão de crédito e aplicativos de forma rotineira, no entanto, é necessário aumentar os cuidados com a sua segurança digital para minimizar a chance de ser vítima de algum golpe que ocorre dentro do mercado financeiro.

Cuidado com seus acessos

Além de ter cuidado com golpes de acessos no smartphone, por exemplo, já que a sua conta bancária pode estar em risco, também é necessário ter cuidado com golpes que envolvem o nome de instituições financeiras de grande conhecimento público.

Golpe do Sistema de Valores a Receber

Por exemplo, não acredite em nenhum tipo de contato que informe que você tem algum valor a receber no Sistema de Valores a Receber do Banco Central do Brasil.

Esse sistema existe, mas o processo não é feito dessa maneira. O acesso é feito pelo cliente em site oficial e, portanto, o cliente não recebe nenhum tipo de aviso para resgate.

Não baixe aplicativos aleatórios

Não considere baixar nenhum tipo de aplicativo que for solicitado por alguma mensagem ou ligação telefônica. Esse golpe é aplicado para que o seu celular seja invadido e suas informações transportadas.

Golpe do novo cartão

Não acredite em nenhum tipo de contato que informe que o seu banco está emitindo um novo cartão e, por isso, o banco enviará um portador para retirar o cartão anterior.

Esse é um golpe muito aplicado em pessoas idosas e, geralmente, além de solicitar o cartão, o golpista ainda solicita que o cliente informe dados pessoais e senhas.

Golpe do boleto falso

Não pague nenhum tipo de boleto que receba por e-mail ou de outra maneira aleatória. Por conta do volume de golpes que envolvem boletos falsos, muitas empresas disponibilizam em suas páginas oficiais, modos de verificação para analisar a veracidade do boleto, sendo importante confirmar antes de realizar o pagamento.



Certamente, essas são algumas ações importantes, no entanto, é necessário se atentar às diversas modalidades de golpes que surgem diariamente, envolvendo ferramentas como o Pix, o WhatsApp, o Open Finance etc.

Sendo assim, confirme a informação com o seu banco e nunca deposite nenhum valor em troca de alguma modalidade de empréstimo, já que essa é outra forma de golpe financeiro atual.