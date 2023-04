Dillon Brooks, do Grizzlies, ofende LeBron James após vitória no playoff, ‘ele está velho’

Se Lebron James precisava de mais motivação para vencer nos playoffs deste ano … ele certamente conseguiu na noite de quarta-feira de Dillon Brooks que criticou a estrela do Lakers como “velho” depois de vencê-lo.

A ala do Grizzlies – conhecida como uma das maiores agitadoras da NBA – fez comentários surpreendentes após a vitória do Memphis por 103-93 no jogo 2.