Dillon Brooks escapa de suspensão por golpe baixo em LeBron James

Tele Memphis Grizzlies pode dar um suspiro de alívio como guarda de tiro, Dillon Brooksnão enfrentará nenhuma suspensão por acertar Lebron James com um golpe baixo durante o jogo contra oLos Angeles Lakers no sábado.

ESPN informou no domingo que o NBA não tomará mais nenhuma ação contra Brooksque foi expulso no terceiro quarto do jogo por acertar James na região da virilha.

Apesar de Brooks’conduta antidesportivao Lakers conseguiu garantir uma vitória em Jogo 3 do primeiro turno Série de playoffs da NBA, dando-lhes uma vantagem de 2-1. As duas equipes se enfrentam novamente na segunda-feira, no jogo 4.

Golpe de Brooks para James veio nos primeiros minutos do terceiro quarto, quando o Lakers vencia por 53-37. James tinha acabado de driblar pelas costas quando Brooks‘ a mão esquerda o atingiu em suas “jóias da coroa”, como James descreveu em uma entrevista pós-jogo com Spectrum SportsNet.

Quando perguntado se Brooks deveria ser suspenso, James não expressou uma opinião, afirmando que não fazia parte do comitê que toma essas decisões. No entanto, James enfatizou quet independentemente do status de Brooks na escalação, o Lakers se prepararia para o jogo como de costume.

Apesar da guerra de palavras e altercação na quadra, James afirma que não se incomoda com as travessuras de Brooks

Brooks já havia sido suspenso duas vezes no mês passado por pegar seu dia 16 e dia 18 faltas técnicas da temporada. No entanto, apesar de seu golpe baixo para James, ele não enfrentará nenhuma suspensão desta vez.

Joel Embiid e James Harden do Philadelphia 76ers também conseguiu evitar a suspensão por golpes baixos durante a série do primeiro turno contra o Brooklyn Nets.

Draymond Verde do Golden State Warriors foi o único jogador a receber uma suspensão durante o Eliminatórias da NBA de 2023. Ele foi suspenso por pisar no Domantas Sabonis do Sacramento Kings durante o Jogo 2.

Brooks e James havia se envolvido em uma guerra de palavras durante o jogo 2, com Brooks ligando para James “velho” e admitindo propositalmente provocá-lo.

James confrontou Brooks à vista de todos durante os aquecimentos antes do jogo 3, embora os detalhes da conversa não tenham sido divulgados. Apesar da natureza pública de sua altercação, James afirmou que preferia assim. No final, o Lakers saiu vitorioso e Brooks evitou mais punições da NBA.