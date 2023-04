Dillon Brooks não respeita LeBron James: “Não me importa, ele é velho”

Lebron James‘ 20 temporada da NBA foram preenchidos com inimigos, mas levou duas décadas para um deles estar no topo da lista: Dillon Brooks. O Memphis Grizzlies‘ guard-forward emergiu como o principal inimigo do líder de pontuação de todos os tempos, com lixo persistente falando dentro e fora da quadra.

Na quarta-feira à noite, no jogo 2 entre Lakers e Grizzlies, Brooks chamou LeBron de “vagabundo filho da puta” e o encarou várias vezes depois de acertar os arremessos (com LBJ não retribuindo o favor). Mas o que levou o bolo foi quando Dillon Brooks disse que não respeita a estrela do Lakers.

“Eu não me importo, ele é velho”, disse Brooks sobre LeBron

Em uma entrevista pós-jogo, Brooks falou sobre LeBron e disse aos repórteres: “Não me importa, ele é velho”. O jogador do Grizzlies deu a entender que James começou a se voltar contra ele quando estava em apuros: “Eu estava esperando por isso. Eu esperava que ele fizesse isso em Jogo 4 ou jogo 5, mas ele queria dizer algo assim que eu cometesse minha quarta falta. Ele deveria ter dito algo antes”.

“Eu cutuco ursos”, disse Brooks com ar de orgulho. “Não respeito ninguém até que venham e me dêem 40 (pontos)”, afirmou, lançando um aparente desafio ao Lakers Super estrela. “Orgulho-me da defesa e de aceitar qualquer desafio que esteja no tabuleiro”, concluiu.

O Jogo 3 de sábado em LA (22:00 ET) deve ser interessante. A série está empatada em 1 a 1, e resta saber se LeBron James pode atingir mais de 40 pontos e entrar Brooks‘ Limite de “respeito”.