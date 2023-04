Dimas Automóveis SEGUE ATRÁS de pessoas no Sul

A Dimas Automóveis, empresa que visa ser a melhor solução de mobilidade em Santa Catarina, com tecnologia e inovação em serviços que facilitem a vida do cliente, está atrás de mais pessoas para compor seu quadro de colaboradores. Dito isso, antes de falar um pouco mais sobre, confira abaixo quais são as vagas:

Auxiliar de Logística – São José – SC – Efetivo;

Auxiliar de Serviços Gerais – Florianópolis – SC – Efetivo;

Auxiliar Mecânico – Balneário Camboriú – SC – Efetivo;

Auxiliar Mecânico – Blumenau – SC – Efetivo;

Consultor(a) de Vendas de Seguros – Florianópolis – SC- Efetivo;

Consultor(a) de Vendas de Veículos Novos – São José – SC – Efetivo;

Estágio Administrativo em (F&I) – Florianópolis- SC – Estágio;

Estágio Administrativo Financeiro – Balneário Camboriú – SC – Estágio;

Estágio Comercial – Florianópolis – SC – Estágio;

Estágio de Contabilidade – Florianópolis – SC – Estágio;

Trainee de Vendas de Caminhões – São José – SC – Efetivo;

Vendedor Trainee (Veículos GWM) – Balneário Camboriú – SC – Efetivo.

Mais sobre a Dimas Automóveis e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Dimas Automóveis, é necessário frisar que estamos falando de uma empresa com um olhar atento às tendências do mercado e às oportunidades de negócio, o Grupo foi crescendo e se transformando ao longo da história, sem perder sua essência e tradição.

Hoje, no setor de automóveis, seu negócio vai além da venda de automóveis, com foco em fazer sempre mais pelo cliente, querendo melhorar a mobilidade. Está em uma busca constante por novas tecnologias no mercado automotivo, para oferecer serviços e produtos inovadores.

