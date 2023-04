Diretor da Flórida forçado a renunciar por causa da estátua de David bem-vinda em Florença

Hope Carrasquilla fez uma visita ao famoso museu Accademia Gallery em Florença na sexta-feira com sua família a reboque – isso depois que o prefeito da cidade a convidou para vir ver David por si mesma após sua expulsão sem cerimônia no mês passado … que ele chamou de ultrajante.

Ela disse que foi um prazer recebê-los, acrescentando … “Estou feliz em poder recebê-la e apresentá-la às belezas do nosso museu, além de mostrar a ela o David, uma escultura que, repito como já disse, tem nada a ver com pornografia. É uma obra-prima, representa um símbolo religioso de pureza e inocência, a vitória do bem sobre o mal.”