Diss ‘F***ing C***’ de Marly Rivera aconteceu na frente de Aaron Judge, mostra vídeo

A farpa “f***ing c***” daquele ex-repórter da ESPN Marly Rivera arremessado contra uma jornalista no início deste mês foi capturado em vídeo… e na filmagem, obtida por TMZ Sportsvocê pode ver que tudo aconteceu bem na frente de Aaron Juiz.

O incidente – que resultou na demissão de Rivera pela ESPN de seu papel como repórter nacional de beisebol no início desta semana – aconteceu em 18 de abril no Yankee Stadium … pouco antes de Nova York enfrentar o Los Angeles Angels no Bronx.

De acordo com New York PostRivera marcou uma entrevista com o juiz … mas ficou frustrado quando o repórter freelance Ivón Gaete apareceu ao mesmo tempo procurando falar com a superestrela dos Yankees também.

O vídeo mostra que Rivera ficou furioso com Gaete – que o Post relatou que estava no estádio para cobrir a estrela dos Angels Shohei Ohtani para a Tokyo Broadcasting – ela começou a levantar a voz para a mulher em espanhol … enquanto o juiz dava autógrafos e posava para fotos com fãs a poucos metros de distância.

A certa altura, Rivera revirou os olhos e chamou Gaete de “f *** ing c ***”.

Gaete ficou claramente surpreso com o comentário – e perguntou a um cinegrafista próximo se eles o haviam capturado em vídeo.

Os dois repórteres permaneceram em torno de Judge por vários momentos. Quando ele finalmente deixou a área, parecia que Rivera queria se desculpar … mas não parecia que Gaete estava disposto a aceitá-lo.

A ESPN disse na quarta-feira que se separou de Rivera após o encontro. Rivera, por sua vez, disse ao Post que aceitou totalmente a responsabilidade por suas ações.

“Houve circunstâncias atenuantes, mas isso de forma alguma é uma desculpa para minhas ações”, disse Rivera. “Sou um profissional com excelente reputação no beisebol e acredito que estou sendo apontado por um grupo de indivíduos com quem tenho um longo histórico de desentendimentos profissionais.”