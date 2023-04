O sucesso do candidato na entrevista de emprego depende de muitos fatores, por isso, é importante considerar a oportunidade de destacar sua trajetória através do direcionamento de sua postura.

Diversos fatores impactam o sucesso do candidato na entrevista de emprego

Para construir uma narrativa eficiente, o candidato precisa demonstrar suas habilidades e competências através de situações vivenciadas em seus empregos anteriores.

Direcione sua experiência profissional

Por isso, é viável levar para a entrevista de emprego diversas situações, como facilidade para gerir pessoas; direcionamento de projetos; liderança de equipes; implementação do sistema; construção do relacionamento da empresa com o cliente; implementação de políticas internas; análises de softwares; implementação sistêmica; gerenciamento de dados; direcionamento de processos; avaliações periódicas; gestão de eventos etc.

Adote uma postura assertiva e participativa

Ao destacar uma situação que precisa de uma solução, seja orgânico ao apresentar uma melhoria. Por exemplo, ao informar que se conceitua como pessoa tímida, já que possui dificuldades para falar em público, destaque que pretende realizar um curso que melhore a expansão de sua oratória.

O seu comportamento precisa ser direcionado de forma objetiva. Sendo assim, é importante para o candidato não gesticular excessivamente durante a construção da sua narrativa.

Manter contato visual com o profissional que conduz o processo seletivo; controlar o tom da sua voz; trabalhar a sua respiração; ser assertivo nas suas respostas; evitar atrasos e não deixar objetos no seu colo, caso seja possível.

Analise os valores envolvidos

O conhecimento sobre a empresa é muito importante, haja vista, através da análise sobre a missão e os valores da organização, é possível entender a sua trajetória e considerar a sua cultura como um ponto importante para o seu desenvolvimento profissional.

Isso porque uma cultura startup é diferente de uma cultura tradicionalista e esse é um ponto que deve ser avaliado pelo candidato. Uma vez que a avaliação sobre a compatibilidade dos valores envolvidos deve ser feita por ambas as partes.

Destaque o seu potencial e suas competências

Portanto, é relevante para o candidato destacar o seu potencial de maneira objetiva para construir uma narrativa efetiva, considerando os valores e as objetividades de ambas as partes para destacar o seu potencial dentro da dinâmica do processo de recrutamento e seleção.



Dessa forma, a contratação tende a ser resolutiva para ambas as partes. Além disso, o candidato deve focar em não ficar aquém do seu potencial profissional dentro da dinâmica do processo seletivo.