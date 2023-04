Divulgação da Data Limite para Procurar o Cadastro Único (CRAS)

Milhares de beneficiários do Bolsa Família tiveram o seu benefício bloqueado em abril. Isso porque o Governo Federal iniciou um pente-fino nos cadastros, a fim de encontrar irregularidades. Assim, bloqueou o cadastro das famílias unipessoais que ingressaram no programa no segundo semestre de 2022.

Quem se adéqua às regras do programa e teve o seu benefício bloqueado, deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do seu município para realizar a atualização do CadÚnico. A seguir, confira todas as informações sobre a atualização do cadastro.

Data limite para atualização do CadÚnico

As famílias unipessoais que tiveram o Bolsa Família bloqueado devem comparecer ao CRAS do seu município até o dia 16 de junho para atualizarem suas informações. Quem realizou o desbloqueio em abril já poderá receber o benefício em maio.

De acordo com o ministro Wellington Dias, o prazo para desbloqueio pode variar entre 45 dias a 3 meses. Isso porque, tudo depende do nível de desbloqueio, demanda de beneficiários e número de profissionais atendendo.

Além disso, vale ressaltar que aqueles que não se apresentarem no CRAS até o prazo final terão o Bolsa Família bloqueado definitivamente. Assim, para voltar a receber o benefício, o cidadão voltará para o final da fila de espera do programa.

Atualização para os demais beneficiários

Para os beneficiários que estão preocupados em perder o Bolsa Família por conta da atualização do CadÚnico, é importante lembrar que o cadastro deve ser atualizado, obrigatoriamente, a cada dois anos.

Além disso, a família também deve realizar a atualização quando houver a mudança de alguma informação pessoal familiar, como inclusão de novos membros ou mudança na renda, por exemplo.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?

O CadÚnico é a base de dados do Governo Federal para a inscrição das famílias brasileiras nos programas governamentais e de distribuição de renda. Todas as famílias de baixa renda podem se inscrever.

Se a sua família possui um salário mensal de até meio salário mínimo por pessoa, é possível se cadastrar. Além disso, as famílias que recebem um total de 3 salários mínimos também podem efetuar o cadastro.

Outras pessoas que também podem se cadastrar são:

As que moram sozinhas;

Pessoas em situação de rua;

Famílias que possuem renda maior do que 3 salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três esferas do governo.



Você também pode gostar:

Para fazer parte do CadÚnico, primeiramente, é necessário fazer o pré-cadastro por meio do aplicativo Cadastro Único, disponível para telefones Android e IOS.

Após realizar o pré-cadastro no CadÚnico, o responsável familiar terá até 120 dias para comparecer ao CRAS do seu município para completar o cadastro. Assim, já poderá participar e ter direito a diversos benefícios do Governo Federal.

Benefícios sociais

Além do Bolsa Família, o Governo Federal concede uma lista de benefícios por meio da inscrição do CadÚnico. Assim, confira a lista completa com todos os benefícios disponíveis para as pessoas que possuem cadastro:

Bolsa Família;

Auxílio Gás;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Carteira do Idoso;

Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas);

Minha Casa Minha Vida;

Isenção no ENEM;

Isenção em concursos públicos;

Identidade Jovem (ID Jovem);

Telefone Popular;

Carta Social;

Crédito Instalação;

Programa Nacional de Reforma Agrária;

Programa Nacional de Crédito Fundiário;

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Bolsa Verde;

Bolsa Estiagem;

Água para todos;

Programas Cisternas;

Serviços assistenciais;

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti).