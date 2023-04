DIVULGADO calendário de pagamentos do Bolsa Família de abril com GRANDE SURPRESA

O próximo pagamento do Bolsa Família já tem data para acontecer. Isso porque o Governo Federal já divulgou o calendário oficial que determina os dias em que cada beneficiário terá a acesso aos recursos. Além disso, este mês os beneficiários podem se alegrar, pois muitos terão uma excelente surpresa em seu pagamento.

A seguir, entenda melhor como funciona o benefício e confira o calendário oficial de abril.

O novo Bolsa Família

O Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do país e beneficia milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social.

No início deste ano, o programa passou por uma reformulação que gerou inúmeras mudanças. A primeira delas foi a análise de todos os cadastros, a fim de identificar irregularidades. Assim, milhares de brasileiros foram excluídos do programa, por não se adequarem aos requisitos de renda exigidos.

Por outro lado, a fila de espera gigantesca diminuiu, fazendo com que outros milhares de pessoas que esperavam para fazer parte do programa passassem a receber o benefício.

Além disso, o valor do pagamento também mudou. O Governo Federal assinou uma medida provisória que prevê o pagamento de R$ 600 para todas as famílias cadastradas. No entanto, também haverá o pagamento de um bônus para os integrantes.

Assim, as famílias que possuírem crianças de até 6 anos de idade poderão receber o acréscimo de R$ 150 por cada uma delas. Dessa forma, o benefício poderá chegar a ser de até R$ 900 mensais.

As gestantes e as crianças e jovens entre 7 e 18 anos incompletos também receberão o bônus, no valor de R$ 50 por membro familiar. Mas vale ressaltar que, para estes grupos, o pagamento terá início apenas em junho.

Calendário de pagamentos abril

O Governo Federal já divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família de abril. A partir do dia 14, os beneficiários já poderão receber as parcelas referente ao mês.

O pagamento é feito de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Assim, a cada dia do calendário, um novo grupo pode ter acesso ao pagamento. A seguir, confira o calendário completo:

Final de NIS 1: 14 de abril

Final de NIS 2: 17 de abril

Final de NIS 3: 18 de abril

Final de NIS 4: 19 de abril

Final de NIS 5: 20 de abril

Final de NIS 6: 24 de abril

Final de NIS 7: 25 de abril

Final de NIS 8: 26 de abril

Final de NIS 9: 27 de abril

Final de NIS 0: 28 de abril

Além do pagamento do bônus para as crianças de até 6 anos de idade, muitos beneficiários terão uma excelente surpresa no pagamento deste mês. Isso porque também haverá o pagamento do Vale-Gás.



O Vale-Gás é um benefício que garante uma renda extra para custear o gás de cozinha para as famílias mais carentes. Os beneficiários recebem o valor extra a cada dois meses. Assim, em abril haverá mais uma rodada de repasses.

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para receber o Bolsa Família é ter renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. Além disso, também é necessário ter cadastro atualizado no CadÚnico.

Isso porque este é o meio pelo qual o Governo Federal consegue ter acesso aos dados dos beneficiários. Assim, realiza a concessão do benefício para aqueles que se enquadram nos requisitos do programa.

Além disso, outras regras precisam ser observadas para não correr o risco de perder o Bolsa Família. Confira quais são eles:

Manter os dados do CadÚnico atualizados a cada 2 anos ou sempre que mudar alguma informação familiar, como renda, endereço ou número de membros na família;

As crianças precisam estar devidamente matriculadas em uma instituição de ensino e frequentando as aulas;

Manter a vacinação das crianças em dia e comprovar no cadastro do benefício por meio do cartão de vacinação;

Gestantes deverão estar realizando o pré-natal;

Lactantes (mães que amamentam) também deverão receber acompanhamento do sistema de saúde.