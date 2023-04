DIVULGADO passo a passo para REATIVAR Bolsa Família bloqueado

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) divulgou que 1,2 milhão de pessoas tiveram o Bolsa Família bloqueado em abril. De acordo com o ministério, todas as pessoas que perderam o benefício se cadastraram no segundo semestre de 2022, como família unipessoal, ou seja, composta por apenas uma pessoa.

A operação faz parte do pente-fino do Bolsa Família que está sendo realizado pelo MDS desde o início deste ano. O objetivo é identificar inconsistências nos cadastros e eliminar todos os que não se adéquam nas regras do programa.

Segundo informações divulgadas pelo MDS, quem perdeu o benefício em abril ainda poderá recuperar. Para saber como, confira a nossa matéria na íntegra e veja o que você precisa fazer caso tenha sido excluído do Bolsa Família.

Tive o Bolsa Família bloqueado, e agora?

As pessoas que se cadastraram no CadÚnico no segundo semestre de 2022 alegando ser de família unipessoal tiveram os seus cadastros excluídos do programa Bolsa Família este mês.

No entanto, o Ministério do Desenvolvimento Social afirmou que estas pessoas conseguem reativar o benefício, caso atenda aos requisitos do programa. Para isso, precisam realizar a atualização cadastral no CadÚnico.

Assim, devem se dirigir ao CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) munido de CPF ou título de eleitor e o comprovante de residência, no prazo de 90 dias. Dessa forma, o beneficiário deverá atualizar o cadastro e assinar um termo, a fim de comprovar que realmente mora sozinho.

A depender da situação, é possível que o atendimento seja realizado em uma das unidades do CRAS ou mesmo no domicílio do beneficiário. Depois disso, basta aguardar a avaliação para ter o seu benefício reativado.

Além disso, é importante lembrar que aqueles que voltarem a fazer parte do Bolsa Família, receberão as próximas parcelas, como também receberão as parcelas retroativas, referente ao período em que o benefício ficou suspenso.

Moro com mais pessoas e me cadastrei como unipessoal, e agora?

As pessoas que se cadastraram no programa Bolsa Família como unipessoal, mas moram com uma ou mais pessoas não precisam atualizar o cadastro do CadÚnico. Mas sim, elas deverão solicitar o cancelamento do cadastro através do aplicativo Cadastro Único.

Para isso, basta fazer o login no app com as suas informações pessoais e procurar pela aba Consulta Completa, onde há a opção de cancelar o cadastro.

Após cancelar o cadastro, o cidadão pode agendar um atendimento no CRAS, a fim de realizar o cadastro da forma correta, com as informações de todos os integrantes do grupo familiar. Assim, se a família se enquadrar nas exigências do programa, poderá voltar a fazer parte do Bolsa Família.

Pagamento do Bolsa Família em abril

Este mês, o pagamento do Bolsa Família estará disponível a partir do dia 14. Além disso, o valor do benefício poderá ser maior para muitas famílias, visto que o governo vai realizar o pagamento de adicionais.

As famílias que possuem como integrantes crianças de até 6 anos de idade, receberão um acréscimo de R$ 150 por cada uma delas. O bônus faz parte do pacote de medidas do Governo Lula, implementado no último mês de março.

Além deste, outros grupos também receberão um valor extra nos próximos meses, especificamente a partir de junho. Famílias com gestantes, e crianças e jovens entre 7 e 18 anos incompletos terão direito a um valor de R$ 50 a mais no benefício.

Vale ressaltar que o pagamento do bônus é cumulativo e proporcional. Ou seja, quanto maior a família, maior será o valor do Bolsa Família.

A seguir, confira o calendário completo:

Final de NIS 1: 14 de abril;

Final de NIS 2: 15 de abril;

Final de NIS 3: 18 de abril;

Final de NIS 4: 19 de abril;

Final de NIS 5: 20 de abril;

Final de NIS 6: 22 de abril;

Final de NIS 7: 25 de abril;

Final de NIS 8: 26 de abril;

Final de NIS 9: 27 de abril;

Final de NIS 0: 28 de abril.

Fonte: Notícias Concursos