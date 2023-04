Do que morreu Julián Figueroa? Maribel Guardia revela a causa da morte do filho

On domingo, 9 de abril, o filho do cantor Joan Sebastian e Maribel GuardiaJulian Figueroafaleceu aos 28 anos.

O corpo da cantora foi encontrado sem vida em uma casa em Pedregal, Alvaro Obregon na Cidade do México.

Julián Figueroa acredita-se que morreu de um ataque cardíaco.

Pelas redes sociais, a mãe do artista deu detalhes sobre a morte de Julian Figueroa. Ela disse que ele morreu de infarto do miocárdio e fibrilação ventricular.

“Lamento ter que comunicar a partida do meu amado filho Julián Figueroa, que infelizmente faleceu antes de nós neste planeta. Ele foi encontrado inconsciente esta noite em seu quarto enquanto eu estava no teatro”, declarou ela.

“Ligaram para o 911 e quando a ambulância e a polícia chegaram, encontraram-no já sem vida, sem qualquer vestígio de violência.

“O relatório médico diz que ele morreu de infarto agudo do miocárdio e fibrilação ventricular.”

guardia pediu compreensão à imprensa pelo momento difícil pelo qual sua família passa.

“Gostaria de falar com todas as pessoas que estão tentando se comunicar, mas realmente não tenho forças para isso ainda. Peço respeito a todos pela nossa privacidade e pelo momento doloroso que estamos passando”, ela declarou.

A mãe de Julian disse que o funeral de seu filho será realizado em privado, “ao lado das pessoas mais próximas a ele e que mais o amavam”.

“Agradeço todas as mensagens de apoio que me têm enviado, mas de momento não tenho coragem de responder a ninguém; espero fazê-lo noutra altura. Obrigado a todos pela vossa compreensão,” guardia concluiu.

O que é um infarto do miocárdio?

Segundo a National Library of Medicine, um infarto do miocárdio ocorre quando um coágulo bloqueia uma das artérias coronárias, que transportam sangue e oxigênio para o coração. Se houver um bloqueio no fluxo sanguíneo, o coração terá problemas devido à falta de oxigênio e as células do coração morrerão.

Quantos filhos Maribel Guardia tem?

Embora a atriz seja uma das atrizes mais famosas e queridas da televisão mexicana, Maribel Guardia teve apenas um filho, Julián Figueroafruto de seu relacionamento com a cantora Joan Sebastian.