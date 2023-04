Documentário de Conor McGregor deve estrear com série de 4 partes na Netflix no próximo mês

Conor McGregor irá narrar detalhes sobre sua carreira e recuperação de uma perna quebrada devastadora em uma nova série de documentários de 4 partes que estreará na Netflix em 17 de maio.

A série intitulada McGregor Forever foi produzida pela Religion of Sports e foi dirigida pelo famoso documentarista Gotham Chopra, que anteriormente dirigiu filmes e séries de TV como Tom vs. Time, que ganhou um Sports Emmy por mostrar os bastidores de Tom Brady como bem como Shut Up and Dribble, uma série centrada em LeBron James e outros atletas envolvidos na crescente teia de debates culturais e políticos nos Estados Unidos.

No primeiro clipe divulgado da série, McGregor ainda está em sua cama de hospital depois de fazer uma cirurgia para reparar os danos causados ​​por uma fratura devastadora na perna sofrida em sua luta mais recente contra Dustin Poirier. Embora tenha percorrido um longo caminho desde aquele momento, McGregor afirma no documentário que até ele pensou que sua carreira poderia acabar depois de sofrer aquela lesão.

“Eu pensei que tinha acabado também”, disse McGregor. “Eu pensei que tinha acabado também, por isso mudei para um modo diferente. Foi a adrenalina também e eu sei que teria descido, mas parte de mim estava pensando, Jesus, imagine que isso foi tirado de mim assim, eu seria uma pessoa diferente e foi um pouco assustador, para ser honesto com você .

“Mas é McGregor para sempre. É isso. Está feito. É McGregor para sempre e não se esqueça disso.”

Cada episódio da série terá uma hora de duração com imagens dos bastidores da carreira de McGregor, bem como as consequências da perna quebrada e de sua reabilitação.

“Conor é diferente de qualquer pessoa com quem já trabalhei”, disse Chopra em um comunicado à imprensa. “Como um de seus treinadores o descreveu, ele é um homem totalmente irracional e, por isso, é impossível não assistir e ficar fascinado por ele. Não desvie o olhar, porque garanto que você definitivamente sentirá falta de algo inexplicavelmente selvagem.”

Chopra, Ameeth Sankaran, Giselle Parets, Audie Attar, Peter Berg e Matt Goldberg são os produtores executivos do documentário, que estreará todas as partes na Netflix em maio.