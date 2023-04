Documentarista: ‘situação não é boa’ de Lee Murray na prisão marroquina, defende libertação

Muito antes de ser identificado como parte da equipe por trás de um dos maiores roubos de dinheiro da história, Lee Murray já tinha uma reputação lendária em esportes de combate.

Um novo documentário, Apanhar relâmpagosprocura contar a história de Murray, que inclui uma infame briga de rua com o membro do Hall da Fama do UFC Tito Ortiz, sua luta solitária no UFC, um incidente de violência na estrada que provavelmente mudou sua vida para sempre e o assalto a banco que lhe rendeu uma multa de 25 ano de prisão atrás das grades.

O documentário faz primeira apresentação em 7 de abril no Showtime.

O vencedor do Emmy, Pat Kondelis, se considera um grande fã de MMA e sabia o nome de Murray antes de abordar o assunto em seu novo documentário. Mas ele ficou totalmente fascinado quando começou a investigar a vida e a carreira do ex-lutador de 45 anos.

“Lee é uma figura mítica”, disse Kondelis ao MMA Fighting. “Um dos desafios da história, o que eu queria realizar, era tentar obter sua perspectiva e ver além do mito e da lenda de Lee Murray e [give] uma visão tridimensional de Lee Murray como ser humano e incluir todas essas perspectivas diferentes nesta história muito, muito complexa e complicada [with the bank heist] que a polícia descreveu como uma teia de aranha.

“Há tantas peças diferentes neste quebra-cabeça, então eu queria juntá-las e apresentá-lo ao público com a visão mais precisa e completa da imagem do quebra-cabeça que já foi feito antes.”

O documentário apresenta gravações de voz de Murray que foram feitas na prisão por sua esposa e um amigo de longa data que passou um tempo com ele no Marrocos. É a primeira vez em mais de uma década que a voz de Murray é ouvida depois que sua sentença de prisão foi estendida de 10 para 25 anos por sua participação no assalto ao banco Securitas em 2006.

O roubo, que incluiu o sequestro de um gerente de banco e sua família, foi supostamente orquestrado por Murray e vários outros homens, que escaparam com $ 92,2 milhões em dinheiro. Havia mais de $ 250 milhões em dinheiro no depósito no momento do roubo, mas os homens envolvidos não puderam roubar mais porque ficaram sem espaço em seus veículos.

Um total de 14 funcionários foram mantidos como reféns enquanto os ladrões – brandindo armas, incluindo AK-47s, espingardas e revólveres – saquearam o depósito do banco.

Murray acabou fugindo para o Marrocos antes de ser capturado e condenado por acusações relacionadas ao roubo. Ele passou os últimos 17 anos atrás das grades e tem 12 anos restantes de sua sentença.

Kondelis promete que o documentário fornecerá uma visão detalhada do assalto ao depósito da Securitas, incluindo entrevistas com funcionários mantidos como reféns naquela noite e a polícia que liderou a investigação, que terminou com oito homens condenados em relação ao crime.

“O que me chocou foi o quão hollywoodiano todo esse assalto foi”, disse Kondelis. “A quantidade de planejamento, preparação e vigilância que essa equipe fez com o roubo é fenomenal. Odeio dizer isso, mas foi impressionante. Esse crime foi executado sem falhas.

“Agora, há dois capítulos para isso. A primeira parte, a preparação e a execução foram incrivelmente bem feitas. Tudo desmorona depois disso, o que entramos no documentário. Mas as próteses e o sequestro e as coisas pelas quais eles passam, você não vê isso acontecer na vida real. Isso só acontece em Aquecer e filmes como esse em Hollywood.

De acordo com Kondelis, que nunca falou diretamente com o ex-lutador do UFC, Murray aborda seu papel no assalto ao banco pela primeira vez nas gravações obtidas por sua esposa e amiga.

“Pela primeira vez, e pela primeira vez em 17 anos publicamente, você vai ouvir a voz de Lee Murray”, disse Kondelis. “Você não só vai ouvir de Lee, mas vai ouvir tudo pela primeira vez enquanto ele discute o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu.

“Todo mundo vai sair com um conhecimento muito maior sobre o assalto em si e sobre Lee Murray como pessoa.”

A menos que sua sentença seja reduzida, Murray deve permanecer na prisão pelo menos até 2035. Ele está preso no Marrocos, onde prisões superlotadas estão sob investigação por más condições; houve relatos de força excessiva e prisioneiros mantidos em isolamento por longos períodos de tempo.

Embora Kondelis não negue que Murray deveria pagar por seus crimes, ele acredita que o ex-lutador sofreu muitas punições. Ele acrescenta que muitos dos co-conspiradores envolvidos no assalto ao banco já foram libertados no Reino Unido, enquanto Murray ainda tem mais de uma década para cumprir sua sentença.

“Sei que a situação não é boa onde ele está no Marrocos, 17 anos nessas condições, só posso imaginar”, disse Kondelis. “Nós abordamos muito isso no documentário de uma perspectiva de primeira mão. Tem gente que foi presa inicialmente com ele no Marrocos que não teve nada a ver com o crime que fala para as câmeras, então eles estavam lá quando foi feita a prisão, passaram um ano na prisão com o Lee. Eles entram em grandes detalhes sobre as condições e o que aconteceu. Não é bom.

“Eu não tolero o que ele fez de jeito nenhum. Foi um crime. Ele não deveria ter feito isso. Acho que ele deveria ir para a prisão por isso. Eles dobraram sua sentença, inicialmente deram a ele uma pena de prisão de 10 anos. Não há liberdade condicional em Marrocos. Portanto, 10 anos de prisão no Marrocos provavelmente equivalem a 20 ou 25 anos nos EUA ou no Reino Unido de um ponto padrão – conforto, segurança, saúde, todas essas coisas. Portanto, o fato de ele estar lá há 17 anos e ter efetivamente recebido uma sentença de 28 anos porque não lhe deram uma sentença até que ele tivesse três anos – eles não lhe deram crédito pelo tempo cumprido – é uma quantia impressionante .”

Kondelis disse que a polícia deixou claro durante sua investigação sobre o roubo que uma mensagem estava sendo enviada com sua longa sentença de prisão. Mas, em sua opinião, o sofrimento contínuo de Murray atrás das grades não é necessário.

“Não sei o que pode ser feito de bom em mantê-lo na prisão por mais tempo”, disse Kondelis. “Ele pagou um preço mil vezes mais alto por isso do que qualquer outra pessoa envolvida. Sei que houve pessoas que ficaram aterrorizadas durante este processo, mas está muito claro que não feriram ninguém fisicamente, não dispararam uma arma, tratava-se de um assalto a banco, um assalto a banco.

“É difícil não pensar, vamos lá, 17 anos, que bem pode fazer para alguém mantê-lo lá por mais 12 anos no Marrocos?”

Muito antes de ser condenado à prisão pelo assalto à Securitas, Murray tinha um extenso histórico criminal envolvendo atividades de gangues e tráfico de drogas. Ele acabou descobrindo o MMA, e isso serviu como uma saída positiva.

Em 2002, após o UFC 38 em Londres, Murray se envolveu em uma briga de rua com Ortiz que de repente o tornou um nome familiar entre os fãs de MMA. Dois anos depois, fez sua primeira e única participação no UFC, finalizando Jorge Rivera no primeiro round.

Esperava-se que Murray voltasse ao UFC, mas foi impedido de entrar nos Estados Unidos, e Kondelis acredita que esse foi o ponto de virada em uma carreira potencialmente grandiosa nos esportes de combate.

“Acho que seu ex-treinador disse que o UFC lhe ofereceu um acordo de três lutas, mas alguns policiais no Reino Unido enviaram um relatório de que ele estava envolvido em um acidente de trânsito que parecia mudar tudo”, revelou Kondelis. . “Não foi culpa dele, mas ele foi julgado por isso, e foi descartado. Entramos nisso no documentário, mas parece que foi uma grande bifurcação na estrada. … O sonho dele era lutar no UFC e, naquele momento, foi esmagado.”

Murray lutou mais uma vez, perdendo na decisão unânime para o futuro campeão do UFC Anderson Silva no Cage Rage. Em 2005, ele foi esfaqueado várias vezes do lado de fora de uma boate e quase perdeu a vida, mas ainda pretendia competir novamente.

“Ele estava programado para lutar pelo campeonato Cage Rage depois de se recuperar do esfaqueamento”, disse Kondelis. “Ele estava treinando cinco semanas depois do esfaqueamento e entrando em coma.

“Mas aquele incidente de raiva na estrada foi uma grande bifurcação na estrada para sua vida e mudou tudo. Tenho que acreditar que se isso não tivesse acontecido, o assalto à Securitas não teria acontecido.

“É uma história tão fascinante, e o personagem principal é Lee Murray, e nunca encontrei um personagem mais fascinante do que Lee Murray. Ele é a pessoa mais interessante que já foquei em um documentário.

“A lenda de Lee Murray ainda vive. Espero que as pessoas vejam isso agora e compreendam melhor quem é Lee.”

A série Catching Lightning em quatro partes começa a ser transmitida na sexta-feira no Showtime e faz sua estreia na TV a cabo no domingo.