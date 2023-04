Domino’s Pizza ESTÁ RECRUTANDO: Não Perca a Oportunidade de Se Candidatar!

A Domino’s Pizza, empresa que, com investimentos em tecnologia e delivery, se tornou líder em número de lojas, com 300 unidades espalhadas pelo país, está contratando colaboradores em algumas cidades do Sudeste. Dessa forma, antes de falar um pouco mais, confira quais são as vagas:

Assistente de Planejamento Financeiro – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Assistente de Suporte de T.I – N1 – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Atendente de Loja – Campinas – SP – Efetivo;

Atendente de Loja – Campinas 3 – Campinas – SP – Efetivo;

Atendente de Loja – Nove de Julho – São Paulo – SP – Efetivo;

Atendente de Loja – PCD RJ – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Atendente de Loja – Presidente Vargas – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Atendente de Loja – Kennedy – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Atendente de Loja – Votorantim – SP – Efetivo;

Consultor de Franquias – Brasília – DF – Efetivo;

Estagiário em Finanças – Rio de Janeiro – RJ- Estágio;

Gerente Assistente de Loja – Barueri – SP – Efetivo;

Gerente Assistente de Loja – Guarulhos – SP – Efetivo;

Gerente Assistente de Loja – Presidente Vargas – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Gerente Pleno de Loja – Tatuapé – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente Pleno – Presidente Vargas – Ribeirão Preto – SP – Efetivo.

Mais sobre a Domino’s Pizza

Sobre a Domino’s Pizza, é válido ressaltar que a rede existe desde 1960, quando surgir nos EUA. Atualmente, a Domino’s está presente em mais de 90 países, com mais de 18.000 lojas espalhadas pelo mundo, sendo a maior rede de pizzaria do mundo. No Brasil, chegou em 1993 e. de lá para cá, já construiu mais de 300 lojas pelo território brasileiro.

No que diz respeito aos que é oferecido, a Domino’s Pizza Brasil preserva o padrão mundial de qualidade dos produtos e serviço. O processo é artesanal, com massas frescas que passam por 48 horas de fermentação.

Como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes às vagas (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!