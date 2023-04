Don Lemon é demitido da CNN em meio a polêmica sobre misoginia

Don Limãouma âncora de longa data em CNN,foi demitido pela rede em meio a acusações de misógino e comportamento de “diva” na redação.

Limãoque havia sido transferido para as manhãs ao lado de co-âncoras Poppy Harlow e Kaitlan Collinsfoi dispensado na segunda-feira sem qualquer aviso prévio. Equipe de comunicação da CNN refutou a alegação de Lemon de que ele foi demitido sem cerimônia, dizendo que lhe foi oferecida a oportunidade de se encontrar com a administração, mas em vez disso divulgou um comunicado em Twitter.

A demissão ocorre apenas algumas semanas depois Chefe da CNN, Chris Licht deu a Don uma crítica brilhante na frente de seus colegas, apesar da longa lista de escândalos e reações negativas do âncora. No início deste ano, Don envergonhou toda a população feminina, e sua suposta história de misoginia foi exposta pela Variety este mês.

Durante um segmento de CNN esta manhã em fevereiro, Lemon disse que mulheres com mais de 40 anos eram “além do auge“, causando indignação entre funcionários e telespectadores. Ele fez os comentários enquanto discutia a proposta da candidata presidencial Nikki Haley de que os políticos envelhecem 75 e acima devem enfrentar testes de competência mental.

Harlow e Collins responderam com aparente incredulidade ao comentário, apenas para Lemon insistir e insistir que, se os espectadores “googleassem”, veriam que ele estava certo.

Fontes dentro da CNN disseram DailyMail. com tEssas funcionárias estavam dizendo à gerência para escolher entre elas e Lemon, dizendo “se Don não for, outros ameaçaram pedir demissão”. Lemon não foi demitido na época, mas em vez disso foi forçado a pedir desculpas aos funcionários, dizendo “O que eu disse saiu errado e gostaria de não ter dito. Acredito que mulheres de qualquer idade podem fazer qualquer coisa que decidirem. As pessoas de quem sou mais próximo nesta organização são mulheres.”

rescisão de limão da CNN depois 17 anos foi um choque para o jornalista. Em um comunicado postado no Twitter, ele escreveu: “Estou surpreso. Depois de 17 anos na CNN, pensei que alguém da administração teria a decência de me dizer diretamente.” O CEO da CNN, Chris Licht, confirmou a demissão em uma mensagem interna, agradecendo a Lemon por 17 anos no ar e dizendo à equipe que ele “seria para sempre parte da família CNN”.