Don Lemon e Kim Kardashian conversam no Time100 Gala

você tem que imaginar Don Limão dar Kim Kardashian têm muito o que atualizar – como possíveis novas carreiras – e eles entraram no Time100 Gala.

Kim e Don estavam discutindo profundamente na noite de quarta-feira em Nova York … junto com o parceiro de longa data de Don Tim Malone , que era todo sorrisos. Estamos supondo que sua saída repentina da CNN e ela dizendo que deixaria o reality show para ser advogada em tempo integral eram tópicos importantes para eles.

Kim zumbiu muito no evento … esbarrando em Salma Hayek , Rei Gayle dar Padma Lakshmi eu.

Quanto a Don, ele certamente não olhou com desdém por causa de sua demissão. Conforme informamos, ele parecia bem tranquilo e feliz durante toda a noite. Ei, nenhum despertador tocando antes do amanhecer pode mudar sua vida!

Don também disse à TIME que terá o verão de um garoto de 12 anos, deitado na praia com Tim. Ele foi até questionado sobre que tipo de influência ele acha que deixou na CNN – uma pergunta que ele redireciona para seus ex-colegas.

E como você sabe, Kim revelou no início desta semana … ela abandonaria a TV para se tornar uma advogada em tempo integral, dizendo que já passou no bar do bebê e planeja fazer o bar real em 2025.