Don Lemon foi demitido da CNN, Blasts Network Management

Em um comunicado na segunda-feira, Lemon disse: “Fui informado esta manhã por meu agente que fui demitido pela CNN. Estou chocado. Depois de 17 anos na CNN, pensei que alguém da administração teria a decência de me dizer diretamente.”

Por fim, dizendo: “Dito isso, quero agradecer aos meus colegas e às muitas equipes com as quais trabalhei por uma corrida incrível. Eles são os jornalistas mais talentosos do ramo e desejo a eles tudo de bom.”