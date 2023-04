Donald Trump começou a vender camisetas ‘Inocente’ logo após ser preso

Tmangueira que sabe sobre de Donald Trump ideias de negócios não ficará surpreso ao saber que ele já tinha ‘Inocente‘ t-shirts prestes a lançar em seu site oficial. Temos que reconhecer como o ex-presidente sempre foi ótimo em divulgar seu próprio nome como uma grande marca. No passado, houve até Donald Trump bifes à venda. Quando ele anunciou inicialmente que seria preso, houve uma reação imediata a outra oportunidade de negócio. Minutos depois de chegar ao Manhattan tribunal, estas t-shirts já estavam à venda através do seu site.

Este é um plano cuidadosamente elaborado para os próximos 2024 campanha eleitoral, que foi instantaneamente impulsionada por Trunfo sendo preso e fotografado no tribunal. Naturalmente, o homem se declarou ‘inocente’ e então as camisetas foram ao ar. O design é bastante simples, mas tem alguns detalhes espirituosos que são perfeitos para a próxima campanha eleitoral. Na imagem, vemos uma foto adulterada de Donald Trump que diz Presidente Donald J. Trump 45-47 e a data de 4 de abril. Abaixo da imagem, lê-se ‘INOCENTE‘. No que diz respeito ao preço, cada t-shirt vai custar $ 47. Esse é outro aceno para a possibilidade de Trump se tornar o 47º presidente do Estados Unidos.

Donald Trump tirou uma foto?

Como parte das prisões regulares, as pessoas tendem a obter a famosa foto que prova que foram presas pelas autoridades. As pessoas que comemoram a prisão do ex-presidente queriam que ele tirasse sua clássica foto, mas isso não aconteceu. Ele também não foi algemado, não conseguiu seu perp walk e se declarou inocente. Há uma boa chance de que todos aqueles que desejam sentir satisfação com TrunfoA prisão de não encontrou nenhum e percebeu que isso só aumentava suas chances de se tornar presidente novamente. Além disso, ele já está ganhando dinheiro com essa situação e está sendo cínico sobre isso. A única coisa que trará satisfação aos seus críticos é se Trunfo realmente cumpre pena na prisão.