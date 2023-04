Donald Trump, o mártir: como sua prisão oficial pode afetar sua campanha presidencial

Tele Área de Manhattan em Nova York foi cercado por manifestantes e jornalistas que esperavam para dar uma olhada no ex-presidente de Donald Trump chegada ao tribunal. Mesmo do carro a caminho de lá, o presidente reclamou por meio de suas redes sociais o quanto tudo isso é surreal para ele. Em sua mente, ele nunca imaginou que isso aconteceria com um presidente do Estados Unidos. Mas suas ações e acusações são muitas para serem ignoradas pelas autoridades americanas.

Na terça-feira, o vídeo de Donald Trump sair de seu veículo fora da quadra permanecerá na memória das pessoas por muitos anos. Oficialmente, o ex-presidente foi preso e será processado como criminoso. Agora que isso aconteceu, há um certo número de medidas que Trump vai tomar para se defender dessas acusações. Até agora, o ex-presidente tem mais de 30 acusações diferentes de pagar suborno a ex-atriz pornô Daniels Tempestuosos para silenciá-la de falar sobre um caso que tiveram.

Como essa prisão afetará a campanha de Trump?

Antes mesmo da prisão ser anunciada, o ex-presidente já era considerado o favorito da Republicano festa para o Estados Unidos presidência em 2024. Quando anunciou que essa prisão aconteceria, o dono do Twitter Elon Musk previu que Trump venceria as eleições com uma vitória esmagadora. Mas quando essa previsão foi feita, ainda não sabíamos ao certo se Trump seria preso ou não. Agora que isso realmente aconteceu, precisamos analisar as consequências que isso pode trazer para americano política.

Além de Donald Trumpo único outro candidato forte a se tornar presidente do partido republicano foi Ron DeSantis. Agora que Trump se tornou essencialmente um mártir com sua prisão, as chances se inclinaram exponencialmente a seu favor sobre o Governador da Flórida. Tenha em mente que, mesmo que ele seja condenado à prisão, Trunfo ainda pode fazer sua campanha a partir daí e realmente se tornar presidente para um segundo mandato. A única razão pela qual um americano não pode concorrer à presidência da prisão é se ele for acusado de traição ou obstrução da justiça. Trump vai ganhar as próximas eleições?