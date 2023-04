Donald Trump ouve Jan. 6 Canção do Coro da Prisão em Mar-a-Lago Pós-Prisão

Donald Trump simplesmente não se cansa – o cara estava ouvindo sua própria voz em uma nova versão do nosso Hino Nacional … cantado pelo hino de janeiro. 6 insurgentes.

O ex-Prez – que acabou de receber 34 acusações criminais em Nova York na terça-feira – voou de volta para Mar-a-Lago após seu passeio agitado na Big Apple … onde ele despediu seus apoiadores com um discurso e envolvido em uma exibição estranha.

Confira este vídeo, obtido pelo TMZ, que nos disseram que foi gravado não muito tempo depois da diatribe de DT do pódio – onde ele condenou DA de Manhattan Alvin Bragg e outros envolvidos em seu caso criminal.

Você pode ver Trump colocando a mão sobre o coração junto com o resto da sala enquanto eles tocam “Justice for All” nos alto-falantes – uma música lançada por um punhado de homens atualmente na prisão por sua participação na eleição de 1º de janeiro. 6 motins do Capitólio … agora conhecido como J6 Choir.