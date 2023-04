Donald Trump rasga NYC DA Alvin Bragg, juiz após prisão em caso de silêncio

O ex-presidente reagiu à sua acusação histórica com um discurso vingativo em Mar-a-Lago … criticando não apenas o promotor principal, Manhattan DA Alvin Bragg mas também o juiz que disparou o aviso de ordem de silêncio.

Trump disparou contra Bragg durante seu discurso … pedindo a Bragg que renunciasse e acusando Bragg de vazar informações do grande júri. Trump diz que é Bragg quem deveria enfrentar o processo, não ele, e ele diz que a acusação é leve em detalhes e Bragg não tem absolutamente nenhum caso.

Quanto ao juiz, Juan Merchan bem, Trump foi atrás dele também … e da família do juiz … algo que o filho de Trump fez anteriormente nas redes sociais.

Trump chamou Merchan de um “juiz que odeia Trump” que está atrás dele… e criticou a esposa e a família do juiz, indo até mesmo atrás da filha do juiz por trabalhar com o Kamala Harris campanha.