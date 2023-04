Doncic sobre seu futuro: estou feliz aqui, não há com o que se preocupar

Luka Doncic apareceu na mídia após o Dallas Mavericks‘ último jogo, aquele que eles perderam para o incentivo de São Antônio 117 a 138 e confirmou o constrangedor final de temporada do time, que ficou de fora do play-in após desistir de disputar os dois jogos que encerraram a temporada.

O armador esloveno quis acabar com as especulações sobre seu futuro na Dallas pela raiz: “Estou feliz aqui, não há com o que se preocupar”.

Assim que o Mavericks foram eliminados, começou o barulho sobre a possibilidade de Doncic pedindo uma negociação a curto ou médio prazo. A necessidade de reforços no elenco ficou evidente quando Kyrie Irving chegou em fevereiro, mas continua assim agora que o armador completou sua quinta temporada na NBA, a mais decepcionante apesar de seus números extraordinários: 32,4 pontos, 8,6 rebotes e 8,0 assistências em média.

“Alguma coisa tem que mudar, com certeza”, Doncic disse. “Quero dizer, no ano passado fomos às finais da Conferência Oeste. Estávamos nos divertindo. Sempre falo sobre a química que tivemos. Foi ótimo. Mas algo tem que mudar com certeza.”

Ele espera dividir um vestiário com Irving próxima temporada: “Eu acho que é uma ótima opção. Obviamente as pessoas vão dizer não [and] veja os resultados que estamos tendo, mas como eu disse, a química e os relacionamentos levam tempo. Eu gostaria que ele ainda pudesse estar aqui.”

Nos jogos que compartilharam, o recorde foi de 5-11, a pior porcentagem de vitórias (31,3 por cento) para dois companheiros de equipe All-Star desde a fusão ABA-NBA em 1976.

Mavs proprietário marco cubano já disseram recentemente que precisavam garantir a lealdade de sua estrela. “Ele gostaria de estar aqui toda a carreira, mas temos que merecer isso. Os jogadores não estão acostumados a estar com a mesma franquia por 17 anos”, disse ele, ciente de que eles têm que entrar no mercado neste verão para fortalecer a equipe e satisfazer Doncicaspirações de estar na disputa por um anel.

Uma queda histórica

Doncic considerou “normal” aquela frustração de que falava há algumas semanas, quando as derrotas se acumularam e o golo mínimo do play-in foi complicado. O Mavs terminou em 11º no Oeste com um recorde de 38-44 quando em fevereiro, antes da contratação de Irving, eles estavam em quarto lugar e tinham 96% de chance de chegar aos playoffs. Nos últimos dois meses da temporada regular, seu recorde foi de 7-18.

O desastre chegou ao fim no jogo contra o búfalos de Chicagocom o Mavs ficando sem chances de estar nos playoffs. Eles dispensaram peças importantes da equipe, incluindo Irving, e Doncic jogou apenas 13 minutos.

A franquia decidiu olhar para o futuro, mantendo uma escolha entre os 10 primeiros no próximo draft, em vez de viver no presente e tentar chegar aos playoffs. “Não gostei dessa decisão. Só isso”, disse o armador. A NBA, aliás, está investigando as “decisões de pessoal e conduta durante o jogo”, disse o porta-voz da NBA Mike Bass disse. Pode haver sanções.