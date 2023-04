Draft da NFL: os jogadores mais escolhidos ao longo dos anos e as equipes que os escolheram

Dia 1 do 2023 Draft da NFL está no espelho retrovisor, e enquanto as equipes continuam se preparando para Rodadas 2 e 3 nesta sexta-feira a partir de Cidade de Kansasantes de encerrar o evento na madrugada deste sábado com Rodadas 4 através 7.

NFL.com recentemente fizemos uma lista sobre as 50 melhores escolhas de draft da história da liga e mergulhamos no top 5 escolhido, com jogadores ainda em jogo ficando de fora deste ranking.

5. Roger Staubach – Dallas Cowboys – 1964

Roger Staubach é um ex Dallas Cowboys zagueiro que foi elaborado no Draft de 1964 da NFL na 10ª rodada em 129º geral, que iria ganhar dois Super Bowl em cinco aparições no jogo pelo Troféu Vince Lombardi.

Ele foi empossado em 1985 para o Hall da Fama do Futebol Profissional.

4. Brett Favre – Atlanta Falcons – 1991

Brett Favre foi selecionado na segunda rodada do Draft de 1991 da NFL pelo Atlanta Falcons, que então o negociou com o Green Bay Packersequipe que ele levaria para várias Super Bowlsconseguindo vencer Super Bowl XXXI além de ser um NFL MVP três vezes.

favorito esteve recentemente sob o escopo de um escândalo de bem-estar em que está envolvido Mississippi.

3. Jim Brown – Cleveland Browns – 1957

Jim Brown é o único jogador convocado no Primeiro round deste top 5, pois foi selecionado em 6º lugar geral pelo Cleveland Browns no Draft de 1957 da NFL.

Marrom passaria a liderar o NFL em correr durante oito de suas nove temporadas na liga, sendo nomeado MVP três vezes e indicado para o Hall da Fama do Futebol Profissional em 1971.

2. Joe Montana – San Francisco 49ers – 1979

Joe Montana foi considerado por muito tempo como o melhor zagueiro que já jogou no NFLaté a chegada do cara que lidera esse ranking.

Montana ganhou quatro Super Bowlsmantendo um recorde perfeito no jogo para o Vince Lombardivencendo o campeonato MVP prêmio três vezes.

Ele foi empossado no Hall da Fama do Futebol Profissional em 2000coincidentemente no mesmo ano em que nosso próximo jogador foi selecionado.

1. Tom Brady – New England Patriots – 2000

Tom Brady foi o sexto zagueiro levado na Draft de 2000 da NFLquando o Patriotas da Nova Inglaterra selecionou-o com o 199ª escolha geral em Rodada 6.

Brady passaria a ter 10 aparições no Super Bowlganhando sete troféus Vince Lombardi, seis com Nova Inglaterra e mais um depois de ser negociado com o Tampa Bay Buccaneers.

Ele é considerado o melhor NFL jogador que já participou do campeonato, independentemente da posição.