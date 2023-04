Drake aposta alto na vitória de Israel Adesanya e Jorge Masvidal no UFC 287

Drake apostou alto em Israel Adesanya e Jorge Masvidal nocauteando os adversários no UFC 287.

As apostas da estrela do hip-hop com o livro de esportes criptográfico online Stake foram publicadas no sábado (cortesia de Órbita MMA), e $ 1,4 milhões de dólares estão em jogo quando Adesanya enfrenta Alex Pereira e Masvidal enfrenta Gilbert Burns. Adesanya e Burns são patrocinados pela Stake.

Adesanya espera reconquistar o cinturão dos médios do UFC que perdeu para Pereira no UFC 281, enquanto Masvidal tenta quebrar uma derrapagem de três lutas contra o ex-desafiante ao título dos meio-médios Burns no Kaseya Center em Miami.

Aqui estão as grandes apostas de Drake:

Adesanya por nocaute: $ 400.000 para ganhar $ 1.840.000

Vitória Adesanya: $ 500.000 para ganhar $ 885.000

Masvidal por nocaute: $ 200.000 para ganhar $ 1.720.000

Masvidal para ganhar: $ 300.000 para ganhar $ 1.410.000

De acordo com vários livros de esportes online, Adesanya é um leve favorito contra Pereira, chegando em torno de -100, apesar de um recorde de 0-3 contra Pereira no ringue e gaiola de kickboxing. Masvidal, por sua vez, é uma aposta muito mais arriscada, pelo menos +300 azarão na maioria das linhas.

Drake não é estranho em gastar muito dinheiro com seus favoritos do MMA, incluindo Masvidal, a quem ele supostamente perdeu $ 275.000 em criptomoedas quando “Gamebred” perdeu uma decisão para rivalizar com Colby Covington.

Drake também teria perdido $ 2 milhões quando Adesanya perdeu para Pereira no UFC 281. Se for bem-sucedido no UFC 287, ele mais do que compensará essa perda com um ganho de $ 5.855.000.