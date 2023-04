Drake Bell é encontrado ileso após busca massiva: ele está em contato com a polícia de Daytona

Eainda na quinta-feira, o Departamento de Polícia de Daytona Beach emitiu um relatório onde eles pedem informações sobre o ator Drake Bell’s paradeiro. O mundo inteiro que o conhece está interessado em saber se algo aconteceu com ele. Nesse relatório, o Polícia de Daytona mencionaram que temiam que sua vida estivesse em perigo, mas não ofereceram nenhum contexto sobre o motivo pelo qual acreditavam ser esse o caso. Felizmente para todos, TMZ relata que Drake Bell foi localizado e ele está completamente ileso. De fato, eles também confirmaram que o ator está em constante comunicação com os policiais de Daytone Beach. Eles relataram que o ator estava bem e ele mantinha contato constante com eles.

Uma das possíveis razões pelas quais as pessoas estavam preocupadas Drake Bell é o fato de que ele recentemente falou contra os poderes que estão em hollywood. As coisas teriam sido muito diferentes se ele ainda não tivesse aparecido ou algo terrível tivesse acontecido com ele. Bell foi totalmente frontal contra Hollywood, colocando-os no local e chamando-os pelo nível de controle que eles têm sobre as pessoas. Drake já lutou com problemas nos últimos anos em meio a alegações de perigo infantil nivelado contra ele. Ele decidiu se declarar culpado e concordou em fazer serviço comunitário e recebeu dois anos de liberdade condicional por essas acusações.

Onde está Drake Bell agora?

Infelizmente, tudo o que temos a fazer é a atualização do Departamento de Polícia de Daytona Beach. Nenhum de seus meios de comunicação social fez qualquer tipo de declaração ainda. Isso significa que é impossível ter uma ideia específica de onde ele pode estar agora. Esperançosamente, o ator entende que seus fãs estão preocupados com ele e ele pode enviar uma mensagem para confirmar que está bem. Mesmo que a Polícia de Daytona Beach post é 100% real, existem muitos Drake Bell’s fãs que querem ouvir diretamente dele. À medida que mais notícias sobre sua situação chegarem, nós as relataremos o mais rápido possível.