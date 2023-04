Drake Bell explica paradeiro após sumir e fãs não se impressionam

Drake Bell levou para a mídia social na noite de quinta-feira depois que o Departamento de Polícia de Daytona Beach o declarou desaparecido no início do dia. O ator, cujo nome verdadeiro é Jared Bell, apareceu em segurança após uma busca frenética por autoridades e entes queridos em Flórida. Seu tweet, no entanto, minimizando o que aconteceu, deixou os fãs mais do que impressionados.

O jogador de 36 anos fez uma breve declaração pública no Twitter para ridicularizar toda a situação. “Você deixa o telefone no carro e não atende durante a noite e isso?”, disse Bell, finalizando com um emoji de riso.

As muitas controvérsias de Drake Bell ao longo dos anos

Após o final de da Nickelodeon show de sucesso Drake e JoshNo final de 2007, o ator lutou para se estabelecer tanto em sua vida profissional quanto pessoal. Sino começou imediatamente a gastar suas economias, acumulando uma dívida de $ 1,5 milhão. Ele também imediatamente teve uma briga com seu ex-colega de elenco, Josh Peck.

Nos anos seguintes, mais polêmica se seguiu. Incluindo duas prisões por DUI, abuso verbal e físico de duas ex-namoradas; bem como seu maior escândalo: enviar mensagens impróprias para uma garota de 15 anos quando ele tinha 31.

Os fãs ficaram desapontados com o tom do tweet de Drake Bell

A mais recente controvérsia de Drake Bell, sendo declarado ‘desaparecido’ e em perigo por Polícia de Daytona Beach, é apenas mais um em uma linha de muitos incidentes preocupantes para a ex-estrela. E para Bell minimizar o que aconteceu, irritou os fãs.

Um usuário respondeu de maneira saudável e carinhosa: “Porque estávamos muito preocupados … você não tem ideia de quantas mensagens não lidas eu tenho de familiares, amigos, colegas e ex-colegas de trabalho, até estranhos perguntando sobre você. significa que nos importamos muito muito sobre você.” Outros, entretanto, foram desligados por sua resposta. “Não acredito que isso é uma piada para você”, respondeu outro usuário.