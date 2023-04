Drake Bell fala contra falsas alegações de pedofilia no Twitter que o levaram a pensar em suicídio

Taqui está outro Drake Bell drama do Twitter. Aparentemente, os trolls da Internet o chamam de pedófilo e o acusam de ser um criminoso sexual registrado, o que realmente o afetou.

Bell tem tentado se defender nas redes sociais, mas as falsas alegações continuam chegando. Em resposta a alguém chamando-o de agressor sexual, ele twittou: “Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããão de destruindo minha vida .”

É claro que os ataques constantes estão afetando Bell, especialmente desde que ele desapareceu recentemente. e sua esposa pediram o divórcio. Ele até twittou sobre o divórcio, dizendo: “Eu descobri que minha esposa pediu o divórcio do TMZ … confira minha nova música” e deixando um link para sua música “Going Away”.

Mas por que as pessoas o atacam assim? Bem, em 2021, Bell foi condenado a dois anos de liberdade condicional após se declarar culpado de uma acusação criminal de tentativa de colocar crianças em perigo.

Uma mulher alegou que ela e Bell começaram a trocar mensagens e fotos sexuais quando ela tinha apenas 15 anos e, eventualmente, se conheceram em um de seus shows, onde ela alega ter feito sexo oral nele.

Bell não está registrado como criminoso sexual

No entanto, Bell não precisou se registrar como criminoso sexual como resultado do caso. É por isso que ele está tão frustrado com os tweets repetidos acusando-o de ser um criminoso sexual. Na verdade, ele até respondeu a um fã que o chamou de pedo, dizendo: “Faça um segundo de pesquisa. É com isso que tenho que viver todos os dias. Eles vão literalmente me matar. Sangue em suas mãos… “

Bell foi condenado a dois anos de liberdade condicional e 200 horas de serviço comunitário pelo crime, depois disse que suas ações foram “imprudentes e irresponsáveis”, mas afirmou que “nenhuma imagem sexual” foi enviada ou “nada físico” feito entre ele e o menor.