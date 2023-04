Drake trolls Kanye West com Kim Kardashian Audio, fecha J. Cole Festival

Drake teve um fim de semana agitado vivendo a vida do rapper… lançando uma nova faixa que os fãs esperam reaquecer sua carne com Kanye West e então deslumbrando a multidão em J. Cole Festival de Dreamville.

O Sound 42 da SiriusXM estreou um novo disco do Drizzy intitulado “Rescue Me” na sexta-feira, que apresenta o áudio de Kim Kardashian do final da série “Keeping Up With the Kardashians” … detalhando o momento em que ela soube que queria o divórcio de Ye com Kris Jenner.