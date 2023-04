Draymond Green: Eu não sabia que você poderia ser suspenso por algo de sete anos atrás

Draymond Verde falou pela primeira vez desde que foi suspenso por um jogo por chutar Domantas Sabonis.

O NBA, quando anunciou a suspensão do jogador do Warriors, argumentou que se baseava “em parte na história de atos antidesportivos de Green”. Sua resposta questionou esse raciocínio.

“Eu não sabia que você poderia ser suspenso por um flagrante de tipo 2 que cometeu há sete anos”, declarou Green no podcast Draymond Green Show.

“Também não sabia que você poderia ser suspenso por interagir com uma multidão que está xingando você o tempo todo, dizendo coisas obscenas para você, cantando que você não presta.

“Eu não sabia de tudo isso.”

A reputação de Green o precede com um histórico de incidentes, incluindo chutes Steven Adams na virilha nas finais da Conferência Oeste de 2016 contra o Oklahoma City Thunder. Ele também foi suspenso no jogo 5 das finais da NBA após acumular quatro faltas flagrantes nos playoffs.

Desde que chegou à NBA em 2012, segundo dados do ESPN Stats & Info, o jogador do Warriors recebeu 163 faltas técnicas, foi expulso 17 vezes e suspenso quatro vezes na temporada regular.

Durante seus 147 jogos do playoff, ele foi marcado por seis faltas flagrantes e 27 técnicas.

Green recebeu muito apoio sobre a suspensão

No entanto, a suspensão de Green causou polêmica na NBA por si só, até porque alguns acham que Sabonis também deveria ter sido punido por agarrar sua perna e porque relembrar eventos passados ​​​​é um tanto sem precedentes.

“A NBA estabeleceu um precedente perigoso. Estou falando muito sério sobre isso. Se vamos começar a punir quem faz alguma coisa após ser provocado, mas não o provocador, o instigador, temos um problema nesta liga”, disse o técnico do Sixers Doc Rivers.

“Não foi justo, eles fizeram isso por coisas que têm a ver com o passado. Também nunca vi Sabonis fazer algo assim. São as emoções dos playoffs”, disse. Jogador do Clippers, Paul George explicou.