Draymond Green finalmente quebra o silêncio após a suspensão dos Playoffs da NBA: O que a estrela do Warriors disse sobre sua vitória nos Kings?

Draymond Verde tem sido o nome na boca de todos ultimamente, após sua suspensão para o jogo 3 da série NBA Playoffs entre seu Golden State Warriors e a Sacramento Kings.

A notícia de sua suspensão chegou no início da semana, e Dray então ficou em silêncio por 24 horas. Agora, porém, ele finalmente falou sobre o incidente que o levou a ser banido.

O que Draymond Green fez?

Verde foi punido com uma suspensão de um jogo pela NBA na terça-feira, 18 de abril, depois de pisar no reis‘ Domantas Sabonis durante o jogo acalorado na segunda-feira. Foi uma falta flagrante por 2 e naturalmente levou à suspensão automática do jogo naquela noite.

A NBA determinou uma suspensão a ser justificada como o Estado Dourado A estrela ganhou a reputação de se envolver em “atos antidesportivos”.

O que Dray Green disse sobre sua suspensão?

Foi uma surpresa para muitos que Verde não se pronunciou sobre a decisão de suspendê-lo assim que a notícia foi divulgada.

Verde, porém, não parece ter baixado a cabeça com a notícia. Voltando às redes sociais, ele compartilhou um vídeo que o mostrava em uma guerra com reis fãs após sua expulsão, e parecia fazê-lo com mais do que apenas um pouco de orgulho.

“Porque os vencedores sempre vencem”, foi como ele escolheu legendar a história reformulada.

O guerreiros agora não pode apelar da suspensão e Verde espera voltar à quadra no jogo 4 da série.

Sacramento atualmente lidera a série por 2 a 0 e Estado Dourado tem trabalho a fazer, não ajudado por Verdeausência de.