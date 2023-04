Draymond Green pisa no peito de Domantas Sabonis e é expulso do jogo

Draymond Verde encontrou-se em apuros mais uma vez… desta vez, a estrela do Warriors foi expulsa de um jogo do playoff na noite de segunda-feira – depois de pisar no peito de um adversário.

O incidente selvagem aconteceu no quarto período do jogo 2 do Golden State contra o Kings em Sacramento… quando Green se envolveu com Domantas Sabonis após uma cesta perdida.