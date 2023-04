Draymond Green suspendeu 1 jogo por pisar em Domantas Sabonis

Os Guerreiros ficarão sem Draymond Verde para o jogo crucial do playoff na noite de quinta-feira … a NBA anunciou na terça-feira que a estrela do Dubs foi suspensa para a disputa do Golden State contra o Kings por pisar em Domantas Sabonis no início desta semana.

Ao revelar sua decisão, os executivos da liga explicaram que Green estava sendo banido “com base em parte na história de atos antidesportivos de Green”.

Não parece que o jogador de 33 anos terá permissão para apelar – o que significa que os Warriors terão que tentar evitar perder por 0-3 na série com o Sacramento sem um de seus melhores jogadores.

O polêmico incidente aconteceu no quarto quarto do jogo 2 na noite de segunda-feira… depois que Sabonis e Green se enredaram enquanto tentavam lutar por um rebote.

Cortesia da NBA Draymond Green pisa no peito de Domantas Sabonis e é expulso do jogo



Sabonis caiu no chão e, enquanto estava caído, agarrou o tornozelo direito de Green. Em resposta, Draymond pisou no peito do centro de Sacramento.

Sabonis recebeu um técnico – e Green foi expulso do jogo.

Embora Sabonis não tenha sido suspenso para o jogo 3, há uma chance de ele perder, afinal … ele está lidando com uma lesão no esterno devido a um chute de Draymond que pode forçá-lo a ficar de fora.