Droga Raia Anuncia 300 Novas Oportunidades de Emprego em Todo o Brasil

A Droga Raia, reconhecida em todo território nacional no segmento farmacêutico, abre mais de trezentas novas oportunidades de emprego pelo Brasil. A companhia preza pelo comprometimento, responsabilidade e respeito entre todos. Para fazer parte desse grande time, é importante se identificar com seus valores e gostar de trabalhar com pessoas. Confira.

Droga Raia anuncia novas contratações em cidades do Brasil

A empresa possui unidades ativas em várias cidades brasileiras, e está contratando para as seguintes regiões: Porto Alegre, São Paulo, Novo Hamburgo, Guarulhos, Apucarana, Farroupilha, Niterói, Irati, Praia Grande, Erechim, Vinhedo, Itajaí, Capivari, Olímpia, Ponta Grossa, Londrina e diversas outras.

A Droga Raia é uma das maiores empresas do segmento farmacêutico brasileiro, criada há mais de dez anos, está presente em todo o território nacional. Atualmente a rede conta com a colaboração de mais de cinquenta mil pessoas, e pretende aumentar ainda mais esse número, oferecendo vagas mensalmente para diversas unidades ativas. Confira, a seguir.

Atendentes de Loja – Ponta Grossa, Londrina, Olímpia, Rio Grande e diversos outros;







Farmacêuticos – Olímpia;







Atendentes de Loja e Caixa – São Paulo;







Orientadores de Loja – Praia Grande, Petrópolis;







Estagiários em Farmácia – Curitiba, Londrina;







Jovem Aprendiz – Petrópolis;







Consultores de Beleza – Gramado;







Assistentes Operacionais (vaga afirmativa para portadores de deficiência) – Porto Alegre.

Como se registrar

As vagas na empresa Droga Raia estão disponíveis para todas as pessoas que atendem aos requisitos mínimos e que se identificam com sua cultura e seus valores. Para conferir a listagem completa dos cargos e acessar a página de cadastro, basta acessar o link 123empregos.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.