Dua Lipa confirma que vai estrelar filme da ‘Barbie’ e quebra internet com seu pôster

‘Barbie’ é, sem dúvida, um dos filmes mais esperados do ano. Aos poucos vamos vendo as prévias oficiais do filme. Assim, esta terça-feira foi divulgado o trailer oficial, bem como cartazes com atores e convidados que estarão no filme.

Uma das mais surpreendentes é sem dúvida Dua Lipa, que já havia confirmado sua aparição. Porém, só agora temos a imagem de como será no filme uma das cantoras de maior sucesso do mundo da atualidade.

É por isso que a participação da cantora britânica de origem albanesa foi confirmada para o próximo filme intitulado simplesmente ‘Barbie The Movie’.

O filme será uma comédia e contará a história da lendária boneca Mattel. A loira é um dos brinquedos mais famosos e vendidos de todos os tempos, desde o seu lançamento, ocorrido em 9 de março de 1959.

Este filme, que será dirigido pelo aclamado Greta Gerwigcontará com a popular e renomada atriz australiana margot robbie como protagonista principal. robbie vai liderar um elenco que também incluirá Ryan Gosling, Michael Cera, Will Ferrell, America Ferrara e Dua Lipaque foi um anúncio emocionante para os fãs.

Como será Dua Lipa em ‘Barbie’?

Atualmente, a cantora ainda desfruta do enorme sucesso que teve com seu segundo álbum de estúdio intitulado ‘Future Nostalgia’, lançado em 2020, aparecerá no filme para se juntar a margot robbie.

É um cruzamento nunca pensado antes e que tem deixado as pessoas nas redes sociais muito animadas, pois são duas das mulheres mais importantes desta época, cada uma dominando seus respectivos campos.

O filme ‘Barbie’, oficialmente chamado de ‘Barbie The Movie’ será lançado oficialmente em 21 de julho deste ano nos cinemas de todo o mundo.