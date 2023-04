Duas novas músicas de AI Drake surgem após a derrubada da UMG da colaboração falsa de Weeknd

Drake tem mais problemas com robôs em suas mãos – depois que sua gravadora desligou uma música viral de IA que estava usando sua voz … mais duas, que também são sólidas, surgiram.

As faixas estão flutuando por toda a Internet e ao vivo em várias plataformas – incluindo YouTube e TikTok… embora não esteja claro de onde exatamente elas se originaram. Um é chamado de ‘invernos frios’ e outro é rotulado como ‘Não é um jogo’. Como dissemos … ambos não são tão ruins.

A primeira soa como uma faixa padrão do Drizzy… com uma batida cativante e letras que deslizam sem soluços, quase como se o próprio humano estivesse fazendo rap. No entanto, se você realmente ouvir o que a IA está dizendo… isso não faz muito sentido. Ainda assim, é cativante como o inferno.

Esta segunda música de IA é um pouco mais óbvia por ser falsa … A voz de AI Drake, neste caso, soa um pouco estranha e o fluxo não é tão limpo ou variado quanto o de Drake real.

Mais uma vez, embora … não seja uma reencenação terrível do verdadeiro McCoy – e o uivo do Twitter sobre como as máquinas chegaram perto de fazer sua melhor versão de Aubrey. Lembre-se, tudo isso vem logo depois de mais uma música de IA isso viralizou este fim de semana que foi arrancado.

Claro, estamos falando de ‘Heart on My Sleeve’ … que apresenta Drake falso e falso fim de semana. O Universal Music Group aparentemente emitiu pedidos de remoção da música – que estava no Spotify e outros serviços de streaming … e depois a reprimiu sem parar.

A gravadora disse, em parte … “O treinamento de IA generativa usando a música de nossos artistas (o que representa uma violação de nossos acordos e uma violação da lei de direitos autorais), bem como a disponibilidade de conteúdo infrator criado com IA generativa em DSPs , levanta a questão de qual lado da história todas as partes interessadas no ecossistema da música querem estar: do lado dos artistas, fãs e expressão criativa humana, ou do lado dos deep fakes, fraudes e negando aos artistas sua devida compensação.”

A UMG diz que aprecia a ajuda de seus parceiros de publicação para tirar essas músicas falsas do ar digital… mas parece que eles estarão ocupados com o passar do tempo.