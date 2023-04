‘Dungeons & Dragons’ de Chris Pine bate ‘John Wick 4’ nas bilheterias

Chris Pine tem o material certo para a magia do cinema – seu último filme, ‘Dungeons & Dragons’, acabou de roubar o primeiro lugar nas bilheterias … roubando os holofotes de Keanu Reeves.

O ator e sua equipe de coadjuvantes — Michelle Rodriguez, Justiça ferreiro, Rege-Jean Page, etc – limpou neste fim de semana nos cinemas … onde ‘Honor Among Thieves’ ficou em primeiro lugar à frente de ‘John Wick 4’ por um bom tempo, US $ 38,5 milhões em comparação com US $ 28,2 milhões.

Isso é bastante surpreendente, considerando o enorme impulso que o blockbuster cheio de ação de KR teve por trás dele no fim de semana passado – sem mencionar as ótimas críticas. Chris, no entanto, também falou de boca em boca sobre seu filme de aventura e fantasia … que todos parecem estar amando.

Nós mesmos vimos … e sim, é incrível demais. Você nem precisa ser um verdadeiro nerd de D&D para se divertir – o que é meio genial … apelo de massa para todos.

Se você não está familiarizado com o que se trata… ‘D&D’ segue uma trama de resgate do garoto – com Hugh Grant interpretando um vilão hilariante e esnobe. Rege também é ótimo … e o humor é excelente. CP honestamente pode estar ligado Ryan Reynolds‘ nível com timing cômico e entrega.

Há também uma aparição extremamente inesperada que aparece no meio do caminho … de outro belo protagonista de Hollywood, para quem nenhum papel é pequeno demais. Literalmente.

Chris está em alta com seus projetos ultimamente… cara não parece estar em nada objetivamente ruim, e ‘Dungeons & Dragons’ não é exceção.