Durant segue invicto com o Suns e espalha pânico na NBA

Kevin Durant não experimentou uma única derrota como Phoenix Suns jogador, já que a estrela da NBA levou seu novo time a oito vitórias em oito jogos.

O antigo Brooklyn Nets A estrela marcou 29 pontos, marcando seis de três pontos, para levar o Suns a uma vitória por 119-115 sobre o Denver Nuggets. isso foi Fénixé a sétima vitória consecutiva.

Durant jogou 40 minutos contra o pepitas no treinador Monty Williams‘ para ajudá-lo a se integrar ao time antes dos playoffs.

“Acho que temos que tentar usar esses jogos para levar os caras a um lugar que achamos confortável para eles”, disse. Williams disse.

Enquanto isso, Chris Paul afundou sete triplos, sendo esta sua melhor marca em 1.213 jogos da NBA. Ele terminou o jogo com 25 pontos, seis rebotes e duas assistências. Devin Booker errou três dos 12 arremessos de campo para terminar com 15 pontos.

Nikola Jokic já havia perdido três jogos com uma lesão na panturrilha antes de voltar a jogar 25 minutos na derrota para Houston. Ele estava descansado contra Fénix juntamente com Aaron Gordon, Michael Porter Jr., Jamal Murray e Kentavious Caldwell-Pope.

“Estamos apenas tentando ser inteligentes sobre o gerenciamento dessas lesões à medida que avançamos”, pepitas treinador Michael Malone disse antes do jogo.

“Falando com os jogadores individualmente e falando com nossa equipe de treinamento, tendo jogado 79-80 jogos até este ponto, esses caras estão lidando com essas lesões há algum tempo. “