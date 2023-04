Dustin Johnson, ao se sentir diferente no Masters como membro do LIV: “Ainda jogo golfe para viver”

DJustin Johnson falou com a mídia na segunda-feira e disse que não se sente diferente em retornar ao Augusta National como membro do LIV Golf.

“Ainda jogo golfe para viver”, disse Johnson.

Pensava-se que Johnson estava em dúvida sobre partir para o LIV Golf por preocupação de não poder retornar ao Augusta National, onde estabeleceu o recorde de pontuação em 2020. Ele partiu para o LIV em junho por uma taxa de assinatura relatada como sendo na faixa de US$ 150 milhões.

E quaisquer preocupações sobre jogar – para Johnson e todos os outros – foram deixadas de lado em dezembro, quando o presidente do Masters, Fred Ridley, disse que a lista de convidados não mudaria, independentemente de onde os jogadores ganhassem a vida. Pelo menos não para este ano.

Johnson terminou em sétimo na semana passada no evento do LIV em Orlando, cinco tacadas atrás do vencedor Brooks Koepka. Como o LIV ainda não soma pontos no ranking mundial, Johnson caiu para a 69ª posição depois de ser a 16ª do mundo quando deixou St. Andrews.