Dwayne ‘The Rock’ Johnson’s 1-de-1 Panini WWE Black Prizm Card é vendido por $ 126.000

Dwayne The Rock Johnson continua a provar por que ele é “o homem mais eletrizante do entretenimento esportivo” – um cartão Panini WWE Black Prizm 2022 com o Brahma Bull vendido por $ 126.000 em leilão, o cartão comercial da WWE mais vendido de todos os tempos.

O cartão é considerado uma obra-prima 1/1 com um grau de quase perfeito 7. Ele apresenta uma imagem holofoil de The Rock – também conhecido como “The Great One” – batendo o Texas Rattlesnake, Stone Cold Steve Austin para o tatame com o que parece ser seu finalizador “Rock Bottom”.

Quando Rock e Austin não estavam colidindo no círculo quadrado em “The Grandest Stage of Them All”, os dois membros do WWE Hall of Fame divertiram o Universo WWE com suas habilidades no microfone, cortando algumas das promoções mais lendárias de suas carreiras.