Dwyane Wade deixa a Flórida devido a políticas anti-LGBTBIQ+

Dwyane Wade é considerado por muitos fãs de basquete um dos maiores jogadores que já jogou pelo Miami Heat.

O nativo de Illinois jogou um total de 16 temporadas no NBA e conseguiu levar o time da Flórida ao topo e ganhar o título do campeonato em três ocasiões diferentes. O número 3 do Heat, embora tenha se aposentado oficialmente em 2019, ainda está no centro das atenções da mídia global às vezes.

Desta vez, Dwyane Wade foi notícia por um assunto completamente não relacionado ao basquete e às quadras. O ex-jogador tomou uma das decisões mais importantes para sua família e deixou todos saberem. Dwyane Wade e sua família estão deixando Miami por causa da chamada legislação anti-LGBTBIQ+.

Foi no último episódio de ‘Headliners’ que Wade se sentou com Rachel Nichols e explicou ao apresentador a indignação que sente com algumas decisões tomadas por políticos da Flórida, principalmente em relação à nova legislação LGTBIQ+ no sul do estado, que afeta negativamente sua família.

“É uma das razões pelas quais decidi deixar a Flórida… Tenho que tomar decisões pela minha família, não apenas individualmente, e esta é uma delas”, confessou o ex-jogador calor de Miami jogador.

Com esta decisão, Wade quer proteger sua filha Zaya. A jovem de 15 anos tomou a decisão de mudar de gênero e mudar de nome. Wade sempre apoiou a decisão de sua filha de ser uma mulher transgênero, algo que a própria Zaya agradeceu publicamente em várias ocasiões.

“Minha família sempre foi um grande apoio e sou mais forte quando estou com eles”, disse ela.

Hoje, Zaya deu um passo à frente e entrou no mundo da moda. Com apenas 15 anos, ela já pode se orgulhar de ter posado para sua primeira capa de revista e desfilado na Paris Fashion Week no início deste ano