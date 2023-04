Dwyane Wade revela como LeBron James colocou em risco sua própria carreira depois de perder a final

Dwyane Wade e Lebron James ganharam dois campeonatos da NBA juntos quando se tornaram companheiros de equipe no calor de Miami. Naquela época, James estava obcecado em ganhar um anel e eles chegaram perigosamente perto durante o primeiro ano de LeBron na equipe. Ele chegou a jogar quatro finais consecutivas, mas a primeira derrota o deixou em um estranho espaço mental. Eles perderam contra Dallas Mavericks de Dirk Nowiztki e Dwyane Wade planejou férias com ele e suas esposas. Em entrevista recente ao jornalista Rachel Nichols, Wade revelou algo que ninguém nunca ouviu falar antes. LeBron arriscou toda a sua carreira fazendo algo precipitado e estúpido.

LeBron James poderia ter sofrido uma lesão grave

Talvez Lebron James vai falar sobre isso com Wade no futuro, isso poderia ser algo que ele não queria que as pessoas soubessem. Mas Wade ainda fez essa revelação surpreendente de que nenhum de seus patrocinadores vai gostar: “Já tínhamos essas férias planejadas … Minha esposa e eu chegamos lá primeiro, Bron e Savana veio depois. Era uma varanda compartilhada; nós lá fora, apenas olhando para a piscina. LeBron entrou, olhou para baixo e havia uma piscina. Ele disse ‘Quão profundo você acha que é?’ 8-9 pés? ‘Deixe-me ver.’ Tirou as coisas dele e pulou na piscina da varanda. Isso é o quão louco era o tempo; era onde sua mente estava.”

Precisamos entender a situação Lebron James estava passando na época, ele já era o estreante mais badalado desde provavelmente Kobe Bryant e Michael Jordan e ele ainda não havia vencido um único campeonato com 8 anos de carreira. Quando decidiu se mudar para Miami, James já estava bastante desesperado para fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível. Perder aquela primeira chance no ringue provavelmente foi catártico para ele e Dwyane Wade se enroscou no meio disso. Felizmente, isso calor de Miami lado disputou mais três finais e venceu duas delas. James conseguiu seus dois anéis, mas imagine como seria a vida se ele tivesse sofrido uma lesão grave.