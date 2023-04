E-40 expulso do Golden 1 Center durante o jogo de playoff do Kings-Warriors

E-40 foi expulso no jogo Kings-Warriors neste fim de semana após uma aparente discussão com um torcedor que se transformou em uma discussão aos gritos com a segurança … e sua eventual remoção.

O rapper da Bay Area – que é um grande fã do Warriors – estava sentado ao lado da quadra no sábado à noite no Golden 1 Center de Sacramento para o jogo 1 da série … fã que estava sentado atrás dele.

De acordo com relatos, o E-40 estava em pé muito e bloqueando a visão de pessoas uma ou duas fileiras atrás – que estavam reclamando. Depois de receber avisos dos funcionários do Golden 1 Center – a segurança teve que se envolver em um ponto … que então explodiu em uma cena completa.

Como você pode ver, 40 não gostou da situação… e até foi visto gritando com um guarda de segurança do Golden 1 Center – que também foi tirado de perto para uma foto dramática.

Eventualmente, os caras do Warriors tiveram que intervir e ajudar a acalmar as coisas … escoltando E-40 das instalações enquanto ele continuava a chilrear com seguranças e fãs – que estavam zombando dele e acenando para ele quando ele saiu. Situação bem feia… e o E-40 está alegando racismo aqui.

Ele emitiu um declaração que Shams Charania, dizendo que a culpada era uma mulher branca que ele afirma que o importunou durante o jogo. 40 diz que finalmente se virou para se dirigir a ela diretamente, o que estimulou a segurança a entrar e lidar apenas com ele … não com a senhora.

Você pode ler seus comentários completos, mas essencialmente … ele diz que o viés racial estava em jogo – e que, apesar de seu sucesso … ele ainda teve a ponta curta do bastão como homem negro. 40 diz que foi humilhado e que a coisa toda foi chocante. Ele também agradece a seus fãs por apoiá-lo.