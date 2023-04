É FÁCIL Solicitar um Cartão de Crédito Inter?

Se você está pensando em solicitar um cartão de crédito Inter, é importante entender suas vantagens. É imprescindível também que saiba os cuidados necessários para fazer um bom uso desse recurso financeiro.

Como é o cartão de crédito Inter?

O cartão de crédito Inter é um cartão oferecido pelo Banco Inter, uma instituição financeira brasileira. Esse cartão funciona como um meio de pagamento eletrônico, que permite ao usuário fazer compras em estabelecimentos físicos e online. Além disso, consegue-se pagar contas e realizar saques em caixas eletrônicos.

Vantagens de solicitar um cartão de crédito Inter

Uma das principais vantagens de solicitar um cartão de crédito Inter é a ausência de anuidade. Isso significa que você não precisará pagar uma taxa anual para manter o seu cartão. Além disso, o Banco Inter oferece outras vantagens, como:

Cashback – A cada compra realizada com o cartão de crédito Inter, o usuário recebe uma porcentagem do valor de volta em sua conta digital;

Descontos em parceiros – O banco possui uma ampla rede de parceiros que oferecem descontos exclusivos para usuários do cartão;

Programa de pontos – O cartão Inter também oferece um programa de pontos, em que o usuário acumula pontos a cada compra realizada e pode trocá-los por produtos e serviços;

Controle financeiro – O aplicativo do Banco Inter permite que o usuário acompanhe suas transações em tempo real, o que ajuda no controle financeiro.

Cuidados ao solicitar um cartão de crédito Inter

Antes de solicitar um cartão da instituição, é importante avaliar sua situação financeira e verificar se o uso do produto é uma opção viável para você. Além disso, é importante ter em mente alguns cuidados, como:

Evite o pagamento mínimo da fatura – Optar pelo pagamento mínimo da fatura pode parecer tentador, mas leva a uma dívida cada vez maior, devido aos juros elevados cobrados;

Evite atrasos no pagamento – Atrasar o pagamento da fatura também resulta em juros e multas, além de afetar sua pontuação de crédito;

Acompanhe seus gastos – É importante acompanhar seus gastos com o cartão de crédito Inter para evitar o acúmulo de dívidas e controlar seu orçamento.

Como solicitar o produto

Para solicitar um cartão de crédito Inter, é necessário ser cliente do banco. Caso você ainda não seja cliente, é possível abrir uma conta digital gratuitamente pelo aplicativo ou site da instituição.

Após abrir a conta, basta acessar a opção de solicitação de cartão de crédito no aplicativo ou site do Banco Inter e preencher as informações solicitadas. A financeira analisará sua solicitação e, caso seja aprovada, enviará o cartão para o endereço cadastrado.

Passo a passo simplificado



Acesse o site oficial do Banco Inter em https://www.bancointer.com.br/ e clique em “Peça já o seu Inter Mastercard”;

Em seguida, preencha o formulário de solicitação com as informações pessoais solicitadas, como nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone, endereço e renda mensal;

Após preencher todas as informações, revise os dados e clique em “Continuar”;

Será necessário enviar uma foto do seu RG e uma selfie segurando o documento para comprovação da identidade;

Depois disso, é necessário aguardar a análise de crédito, que pode levar alguns dias;

Caso sua solicitação seja aprovada, você receberá um e-mail com as instruções para a ativação do cartão de crédito Inter;

Por fim, basta seguir as orientações do e-mail para desbloquear o seu cartão e começar a usar.

Reputação do produto no site Reclame Aqui

Atualmente, o cartão de crédito Inter possui uma boa esperança no site Reclame Aqui. Segundo os dados disponíveis na plataforma, nos últimos 12 meses, o produto teve uma média de 8,5 de 10 em sua avaliação geral, considerando as reclamações respondidas.

A maior parte das reclamações registradas no Reclame Aqui refere-se a problemas com a fatura, cobranças incompatíveis e problemas com a análise de crédito para solicitação do cartão. No entanto, o Banco Inter tem uma taxa de resposta elevada no site, atendendo a grande maioria das reclamações.

É importante ressaltar que o Reclame Aqui é apenas uma das ferramentas disponíveis para avaliar a acreditação de uma empresa ou produto. É sempre recomendável fazer uma pesquisa mais ampla, considerando outras fontes de informação, antes de tomar uma decisão.