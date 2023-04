É por isso que você deveria ter uma rotina

A verdade é que, sendo possível, todo mundo deveria ter uma rotina por alguns motivos. Afinal, ela é capaz de proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar, além de instigar mais leveza para o dia, pois saberemos, de modo mais organizado, tudo o que devemos executar.

Pensando nisso, neste texto, elencamos esses e outros pontos que tornam a rotina tão importante para nós seres humanos. Acompanhe e inspire-se na ideia de criar uma rotina para você!

Motivos pelos quais você deveria ter uma rotina

São muitos os motivos pelos quais as pessoas deveriam ter uma rotina. Claro que não estamos falando de uma rotina completamente inflexível, mas ter um horário para dormir e acordar, outro para cuidar da higiene e da casa, por exemplo, pode ser algo bem interessante.

Pois imagine só você ter que acordar, todos os dias em horários diferentes, e começar a decidir o que fazer primeiro, segundo… Ter que tomar essas decisões, constantemente, seria cansativo demais, não é mesmo?

Além disso, seria possível cair no erro de tomar decisões não tão interessantes, como por exemplo, trocar o trabalho por uma tarde no sofá – que traria prejuízos no futuro.

Por isso, a rotina também pode ser encarada como uma forma de economizar energia mental, já que temos que fazer determinadas tarefas “e pronto”, sem ficar negociando quando as faremos.

A seguir, apontamos outros fatores que tornam a rotina relevante:

1. Aumenta a produtividade

Como dito acima, o fato de não ficarmos negociando se faremos ou não alguma coisa, como, por exemplo, trabalhar, nos ajuda a aumentar a produtividade. Pois pare e pense: se todos os dias você tivesse que decidir a hora que começa a trabalhar, poderia cair no erro da procrastinação, que reduziria a produtividade, concorda?

Além disso, os horários relativamente organizados nos ajudam a concluir as tarefas com mais efetividade, tornando o dia mais produtivo.

2. Combate a ansiedade excessiva

Quando não temos a menor ideia do que está prestes a acontecer no nosso dia, podemos começar a nos sentir mais ansiosos, concorda? Sendo assim, ter uma rotina relativamente equilibrada pode ajudar na hora de reduzir os níveis de ansiedade ao longo do cotidiano.

Claro que essa não é a “cura” da ansiedade, mas, sem dúvida, é uma ferramenta bem interessante nesses casos.

3. Melhora a possibilidade de atingir metas e objetivos



Quando temos uma rotina na qual executamos tarefas específicas, todos os dias, dando “um passo de cada vez”, temos maiores chances de atingir metas e objetivos. Diferentemente de quem não tem rotina alguma e só executa determinadas demandas “quando dá”.

Portanto, repartir as suas metas e objetivos em pequenos passos, e cumprir todos os dias, de forma rotineira, é algo bem interessante.

4. Proporciona melhor aproveitamento do tempo

Por fim, todo mundo deveria ter uma rotina por, simplesmente, poder aproveitar melhor o tempo. Afinal, torna-se possível organizar a agenda em blocos de tempo, considerando espaços para estudos, trabalho, lazer, descanso, relacionamento, etc.

Dessa maneira, todo o tempo pode ser mais bem aproveitado, tornando o dia mais produtivo e agradável. Pense nisso. 🙂