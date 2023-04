Eagles e Cardinals chegam a um acordo incomum para a noite do draft de 2023 da NFL

Scoisas estranhas podem acontecer em Draft da NFL noite. Quer se trate de seleções surpresa ou grandes negociações, nunca parece faltar drama durante uma das NFLeventos mais esperados de.

O Arizona Cardinals e Philadelphia Eagles usou a oportunidade da noite do draft para chegar a um acordo sobre o ex-técnico dos Eagles Jonathan Gannonque deixou a franquia para entrar Arizona como seu treinador principal em fevereiro.

alegações de adulteração

O águias e cardeais concordou em trocar escolhas de terceira rodada no draft deste ano após o gerente geral do Arizona Montanhas Ossenfort contatou Gannon — Filadélfiaex-coordenador defensivo da NFL – fora da janela de contato permitida da NFL.

Filadélfia, a reinante NFC campeões, também despachou sua escolha de quinta rodada em 2024 para Arizona.

Os cardeais fazem um grande comércio

ArizonaA agitada noite do draft não terminou aí.

No início da noite de quinta-feira, o cardeais chegou a um acordo para trocar a escolha # 3 geral para o Houston Texans em troca da 12ª escolha, da 33ª escolha e da compensação do draft em 2024 – incluindo a seleção do Texans na primeira rodada, que pode ser uma escolha alta.

Os Texans usaram a terceira escolha para draftar Will Andersono talentoso edge rusher de Alabama.