Ebanie Bridges revela os ganhos do Only Fans: Quanto ela ganha?

ACampeão mundial de boxe australiano Pontes Ebanie revelou a quantia de dinheiro que recebeu apenas para iniciar seu perfil no OnlyFans.

Além dessa figura, ela também falou sobre os pedidos mais estranhos que recebeu dos fãs desde que abriu a conta que está ganhando muito dinheiro.

A campeã peso-galo do IBF costumava ser professora de matemática em Sydney, mas agora ela está desfrutando de uma carreira muito diferente, que é muito mais recompensadora financeiramente.

Ela lançou sua conta OnlyFans em dezembro, antes de seu amargo confronto pelo título mundial com o rival Shannon O’Connell.

O que ela ganhou para abrir a conta?

“Eu fui a primeira boxeadora do OnlyFans, mas agora você tem Mikaela Mayer, Siniesa Estradacaras como Devin HaneyDerek ChisoraAndy Ruizum monte de influenciadores que estão usando”, pontes disse à News Corp.

“Não é pornografia, está se afastando da pornografia. Recebi mais de um quarto de milhão de libras [460,000 dollars] apenas para iniciá-lo. OnlyFans sabe que sou meio pioneiro e que se eu fizesse, outros fariam, e foi isso que aconteceu.

“Existe um estigma em torno disso, mas não é pornografia, eu coloco coisas do dia a dia que postaria nas redes sociais de qualquer maneira, mas agora estou sendo pago por isso. Sou boxeador, mas luto boxe duas vezes por ano. Dois salário por ano não é nada. Não estou ganhando milhões, como os homens, do boxe, então seria burro se não maximizasse o que posso ganhar em outro lugar.

Pedidos mais estranhos de apenas fãs

Certamente há alguns pedidos estranhos dos fãs. “Tenho malucos que querem comprar minhas meias sujas e comprar minha água do banho, eu as enxugo, fico com o seu dinheiro” pontes disse.

“Eu não tenho tempo para isso, mas se eu colocasse minha água do banho em uma jarra eu poderia vendê-la. [financial domination] pessoal, posso conseguir dois mil em meia hora com eles. Já tive pessoas que só querem pagar minhas contas.

“Eles estão honrados em me dar seu dinheiro, eles se sentem privilegiados em me dar seu dinheiro perdedor. Isso é o que eles dizem: ‘Eu me sinto tão privilegiado em dar a você meu dinheiro patético, fraco e perdedor’. Bem, me dê mais 50 dólares , então.”