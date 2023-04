Ecogen Brasil Oferece Oportunidades de Emprego em Três Estados

A Ecogen Energia Inteligente, empresa que é referência nacional no desenvolvimento, implantação e gerenciamento de soluções em eficiência energética e geração de utilidades economicamente atrativas e ambientalmente responsáveis, está atrás de novos profissionais. Dito isso, antes de contar mais a respeito, veja a lista de cargos:

Coordenador de Operações e Utilidades – Fortaleza – CE – Efetivo;

Gerente de Manutenção – São Paulo – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Manutenção – Osasco – SP – Efetivo;

Operador(a) de Central de Utilidade I – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Operador(a) de Central de Utilidades I – São José dos Campos – SP – Efetivo;

Operador(a) de Central de Utilidades II – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Operador(a) de Central de Utilidades I – Fortaleza – CE – Efetivo;

Operador(a) de Central de Utilidades I – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador Mantenedor de Caldeira a Biomassa I – Santa Rosa de Viterbo – SP – Efetivo;

Supervisor(a) de Operações de Utilidades e Energia – São Paulo – SP – Efetivo;

Técnico de Operação e Manutenção II – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Ecogen e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Ecogen, é interessante ressaltar que a empresa nasceu no Brasil e hoje é parte da gigante japonesa Mitsui & Co. Pautados em resultados conquistados através de excelência, inovação e diversidade humana. As pessoas são o principal pilar da energia inteligente que entrega aos seus clientes.

Além disso, tem como propósito promover soluções que agregam valor ao meio ambiente e que transformam o modo como a sociedade se ?relaciona com a energia. Por fim, valoriza a diversidade e todas as vagas estão abertas à aplicação de todos, independentemente de suas características ou condições humanas quanto à etnia, gênero, orientação sexual, acessibilidade para PCD’s, cultural, social ou de qualquer outro fator.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!